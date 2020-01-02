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Ocak, korsanlardan transfer yapacak

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Ocak, korsanlardan transfer yapacak

K-PET Süper Ligde oldukça başarılı bir ilk devreyi geride bırakan ve devreyi ikinci sırada tamamlayan Türk Ocağı, ilk devrede pek verim alamadığı yabancı futbolcularını değiştirecek.

İnsa ile yollarını ayıran Türk Ocağı, Güney Afrika'nın en önemli kulüplerinden olan Orlando Pirates (Orlando Korsanları) takımında forma giymiş olan Bernard Morrison ile anlaştı.

Esas mevkisi sağ kanat olan ancak sol kanat ve merkez forvet olarak da görev yapabilen 26 yaşındaki Ganalı futbolcu Bernard Morrison, büyük ihtimalle ikinci devrede Türk Ocağı forması giyecek.

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