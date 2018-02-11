Ocak, Kolcu ile güzel

Türk Ocağı ile Mağusa Türk Gücü arasında oynanan tempolu ve bol pozisyonlu maçın galibi, Remzi ve James’ın golleriyle Türk Ocağı oldu. Derviş Kolcu yönetiminde toparlanan Türk Ocağı, play out hattından da çıktı. Hayal kırıklığına devam eden Mağusa Türk Gücü, play out hattında kaldı

Stadyum: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Sabriye Atikoğlu, Yusuf Bakar

TOL: Ali, Ömer, İsmet, Eneramo, Bilal, James, Hascan, İlker, Justice (Doğukan), Remzi, Dome (Yunus)

MTG: Türkan, Erdoğ(Kaan), Yasin (Halil), Yusuf, Mehmet (Emre), Adil, Arif, Yakubu, Rasheed, Dinopeter, Sami

Goller: 43.Dk James, 87.Dk Remzi (TOL)

K-Pet Süper Lig'de 18. hafta mücadelesinde Türk Ocağı ile Mağusa Türk Gücü, Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi Türk Ocağı'nın 2-0 üstünlüğünde sonuçlandı.

Her iki takımında çok net pozisyonlar bulduğu nefesleri kesen mücadeleden ev sahibi Türk Ocağı Limasol galip ayrılmayı başardı ve ligde kalma adına önemli bir galibiyet elde etti. Türk Ocağı'na galibiyeti getiren golleri 43. dakikada James ve 87. dakikada Remzi Betmezoğlu kaydetti.

1.Dk: MTG atağında Sami soldan topu ceza sahasına ortaladı. Rasheed'i aşan topa arka direkte Yasin vurdu ancak top farklı şekilde dışarıya gitti.

5.Dk: TOL atağında Eneramo sağ çaprazdan ceza sahasına girip vuruşunu yaptı ancak top direğin dibinden dışarıya gitti.

7.Dk: MTG atağında TOL savunmasının uzaklaştıramadığı topta Malik ceza sahası dışından sert ve etkili vurdu ancak kaleci Ali topu kornere çelmeyi başardı.

15.Dk: MTG atağında Adil ceza sahası dışından vurdu ancak top direğin dibinden dışarıya gitti.

17.Dk: MTG atağında Adil sağdan topu ceza sahasına ortaladı. Malik arka direkte kafa vuruşunu gerçekleştirdi ancak top az farkla dışarıya gitti.

30.Dk: TOL atağında Remzi'nin pasıyla soldan ceza sahasına giren James'in vuruşunda kaleci Türkan gole izin vermedi.

42.Dk: MTG atağında Adil ceza sahası içerisinde sol çaprazdan vuruşunu yaptı ancak top üst direkten geri geldi.

43.Dk: TOL atağında Hascan soldan topu ceza sahasına ortaladı. Kaleci Türkan bu topa sahip olmak isterken topu elinden kaçırınca James topu filelere gönderdi. TOL 1-0 MTG

54.Dk: TOL atağında Justice kendi taşıdığı topla rakiplerinden birer birer sıyrılarak ceza sahasına girdi ve vuruşunu yaptı ancak top direğin dibinden dışarıya gitti.

56.Dk: MTG atağında Rasheed'in pasıyla topla buluşan Dinopeter'in vuruşunda kaleci Ali gole izin vermedi ve savunma topu kornere gönderdi.

76.Dk: TOL atağında Hascan ceza sahası içerisinde topa vuracakken Yusuf'un müdahalesiyle yerde kaldı ancak hakem Osman Özpaşa bu pozisyonda devam kararı verdi.

87.Dk: TOL atağında Doğukan sol çaprazdan ceza sahasına girip vuruşunu yaptı ancak kaleci Türkan'ın da müdahalesiyle top üst direkten geri geldi. Dönen topu alan Remzi vuruşunda topu filelere gönderdi. TOL 2-0 MTG

90+2.Dk: TOL atağında Eneramo'nun pasıyla savunma arkasına sarkan Remzi kaleci Türkan ile karşı karşıya kaldı. Remzi, Türkan'dan sıyrılmak istedi ancak kaleci Türkan buna izin vermeyerek tehlikeyi uzaklaştırdı. Bu galibiyetle Türk Ocağı puanını 22'ye yükseltirken, Mağusa Türk Gücü 20 puanda kaldı.