Ocak kendine geldi

Türk Ocağı, Düzkaya deplasmanında galip gelerek 6 haftalık galibiyet hasretini sonlandırdı. Üçüncü sıraya yükselen Türk Ocağı'nın golleri Oha 2 ve İbrahim'den geldi. Tchami'nin tek golünün yeterli olmadığı Düzkaya, sonunculuğa geriledi

Yer: Nihat Bağcıer Stadı

Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Mehmet Volkan Çelik, Cemal Sarı

Düzkaya: Ali, Yunus, Salih(Mustafa), Şahin, Binya, Hasan, Ahmet Can, Serkan, Ahmet Karal, Kone, Tchami(Erhan)

TOL: Cenk, Ali, Mehmet, İlker İnceler(Cevdet), Bilal, İlker Tek(Doğukan), Osei, Oha, Sylla(Ali), Remzi, İbrahim

K-PET Süper Ligin 13. haftasında zirve mücadelesi veren Türk Ocağı, ligde alt sıralarda yer alan Düzkaya'yı deplasmanda 3-1 mağlup etti.

10. dk Binya savunmadan aldığı topla Ocak ceza alanına geldi, çalımla önünü boşalttı, vuruşu direk dibinden dışarı gitti.

DK 17. Ibrahim Halıl sağ kanatta Remziye pasını verdi. Remzi ceza alanına ortaladı, Oha önce düzeltti, sonra vurdu. 0-1

DK. 22 Hasan Düzkaya adına ceza alanı dışından faul atışı kullandı. Altı pas içinde seken topu Binya kaleye şutlarken,topu üstten dışarı attı.

İkinci devrede de Türk Ocağı daha etkili olan taraftı.

DK 49 Thami sağ taraftan faul atışı kullandı, top kaleci Cenk'in elinden sekti, Hasan boş kale yerine topu üstten dışarı attı.

DK 56 Ibrahim Halil ortaladı, Remzi kafa ile Oha'nin önüne bıraktı, Oha düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek kendisinin ve takımının 2. golünü atti. 0-2

DK 65. Insa'nin düşürülmesi ile kazanılan faul atışını İbrahim Halil kullandı. Doğrudan kaleye gönderdiği top önce kaleci Ali' in elinden sekti, üst direğe çarptı ağlara gitti. 0-3

DK. 75 Tchami savunmanın arkasına sarktı, yerden düzgün bir vuruşla Düzkaya 'nın golünü Ocak ağlarına bırakırken, maç 1-3 sona erdi.