Ocak, Kaymaklı’ya patladı

Türk Ocağı üç haftalık galibiyet hasretini Küçük Kaymaklı karşısında, tam 6 golle giderdi. Küçük Kaymaklı ise 6 fark yiyerek, 6. haftaya da nagalip girecek

Yer: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Cemal Sarı, Halil Erdem Canaloğlu

Türk Ocağı Adnan Yıldız, İsmet Düzce, Turgut K. Çoban (Dk.65 Bilal Ceylan) Mustafa Avcı, Mehmet Aylanç(Dk.65 Mehmet Uçar)Yakubu Malik, Ahmet Saygı (Dk.63 Doğukan Altuntaş)Ahmet Coşkun, Tonbara Tiongoli, Remzi Betmezoğlu, Akande Kotchoni

Küçük Kaymaklı: Raif Pehlivan, Berkem Nurdal (Dk.12 Erdoğan)(Dk.73 Celal)Bahadır Göçben, Ousmane Keita, Hüseyin Adal, Taner Bingöllü, Osman Şanverdi, Ramadan Ağdaç (Dk.46 Mustafa Uluboy)Rifat Hacıarifoğlu, Sercan Çoban, Evor John Bello

Goller: Dk.23 Akande Kotchoni (P)Dk.37 Ahmet Coşkun, Dk.48 Tonbara Tiongoli, Dk.74 Remzi Betmezoğlu, Dk.76 Akande Kotchoni, Dk.78 Yakubu Malik(TOL)

K-PET Süper Lig’de sezona kötü başlayan Türk Ocağı ile Küçük Kaymaklı arasında oynanan maçta, Türk Ocağı rakibini 6 farkla mağlup ederek kendine gelirken, ikinci galibiyetini aldı. Küçük Kaymaklı, 5. Haftayı da nagalip tamamlayarak düşme hattında kalmaya devam etti.

İlk devreyi 2 farkla önde tamamlayan Türk Ocağı’nın gollerini biri penaltıdan olmak üzere Akande 2, Ahmet Coşkun, Tonbara, Remzi ve Malik kaydetti.

23.dakikada Bello’nun Tonbara’yı ceza sahasında düşürmesinden kaynaklanan penaltıyı kullanan Akande takımını 1-0 öne geçirdi.

37.dakikada Tonbara’nın arka direğe yaptığı ortada kaleci Raif topu elinden kaçırınca Ahmet Coşkun farkı ikiye çıkardı. İlk devre 2-0 Ocak üstünlüğünde geçilirken

48.dakikada ceza alanı içerisine kadar taşıdığı topu ters köşeye plaseleyen Tonbara skoru 3-0’a getirdi.

74.dakikada Remzi ve 76.dakikada Akande ceza alanı dışından attıkları sert şutlarla Ocak bir anda skoru 5-0’a taşıdı.

78. dakikada ise Yakubu Malik yaklaşık 25 metreden kaleye yolladığı füze ile maçın sonucunu tayin eden golü attı ve Türk Ocağı, Kaymaklı karşısında 6-0’lık farklı skorla galip geldi.

Bu sonuçla ligde 3 hafta sonra kazanan Türk Ocağı ikinci galibiyetine ulaşarak puanını 6 yaptı. Kaymaklı ise 3 puanda kaldı.