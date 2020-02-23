Ocak, Kaplan’ı yaktı

Yer: Mete Adanır Stadı
Hakemler: Fehim Dayı, Halil Erdem Canaloğlu, Olgun Caik
TOL: Cenk, Bilal, İlker İnceler, Levan(Deniz, Remzi(Akın), Doğukan(Ali), Ali Özbahar, Oha, Mehmet, İlker Tek, Halil İbrahim
MAY: Kemal, Memduh, Emin, Mustafa Salk, Burak, Fidelis, Mbah, Quincy, Osei, Vakkas(İlyas), Billy, Mustafa Vardi(Yasin)
K-PET Süper Ligin 20. Haftasında Türk Ocağı, Merit Alsancak Yeşilova’yı Mete Adanır Stadında konuk etti.
Merit Alsancak Yeşilova ilk devrede daha etkili olan taraftı. Zaman zaman yağmur altında geçen devrenin 35. Dakikasında QuincyOsei, eski takımı Türk Ocağı’na golü attı. 0-1
İkinci devrenin başından itibaren gol için yüklenen Türk Ocağı, ağırlaşan zeminde daha mücadeleci oynamaya başladı. 59’da Ali Özbahar ile 1-1’i bulan Türk Ocağı’nda, 66’da Levan sağ çaprazdan güzel bir golle takımını öne geçirdi. 2-1 84’te Doğukan’ın asistinde Remzi skoru belirleyen golü kaydetti.