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Ocak, Kaplan’ı yaktı

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Türk Ocağı, geriye düştüğü maçta Merit Alsancak Yeşilova’yı Ali Özbahar, Leva ve Remzi’nin golleriyle mağlup ederek ikinci sıraya yükseldi. Yeşilova’nın tek golü Quincy’den geldi. Türk Ocağı’ndan Oha maçta kırmızı kart gördü

Ocak, Kaplan’ı yaktı

Yer: Mete Adanır Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Halil Erdem Canaloğlu, Olgun Caik

TOL: Cenk, Bilal, İlker İnceler, Levan(Deniz, Remzi(Akın), Doğukan(Ali), Ali Özbahar, Oha, Mehmet, İlker Tek, Halil İbrahim

MAY: Kemal, Memduh, Emin, Mustafa Salk, Burak, Fidelis, Mbah, Quincy, Osei, Vakkas(İlyas), Billy, Mustafa Vardi(Yasin)

K-PET Süper Ligin 20. Haftasında Türk Ocağı, Merit Alsancak Yeşilova’yı Mete Adanır Stadında konuk etti.

Merit Alsancak Yeşilova ilk devrede daha etkili olan taraftı. Zaman zaman yağmur altında geçen devrenin 35. Dakikasında QuincyOsei, eski takımı Türk Ocağı’na golü attı. 0-1

İkinci devrenin başından itibaren gol için yüklenen Türk Ocağı, ağırlaşan zeminde daha mücadeleci oynamaya başladı. 59’da Ali Özbahar ile 1-1’i bulan Türk Ocağı’nda, 66’da Levan sağ çaprazdan güzel bir golle takımını öne geçirdi. 2-1 84’te Doğukan’ın asistinde Remzi skoru belirleyen golü kaydetti.

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