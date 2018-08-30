Ocak, kampı neşeli tamamladı

Süper Lig temsilcisi Türk Ocağı bir haftalık İzmit – Kartepe kampını neşeli şekilde tamamlandı. Türk Ocağı kampta 14 antrenman 3 de hazırlık maçı yaptı

Türk Ocağı bir haftalık İzmit Kartepe kampını dün sabah oynadığı Gönyeli maçı ile tamamlayarak kaldığı otelden ayrıldı.

Alış veriş merkezinde geçirdiği birkaç saatin ardından dün akşam adaya dönen Türk Ocağı kafilesi bugünü dinlenerek geçirecek. Teknik patron Hasan Topaloğlu kampla ilgili yaptığı açıklamada, kamp süresince 14 antrenman ve 3 hazırlık maçı yaptıklarını, sporcularının gösterdiği özverili ve istekli çalışmasından son derece memnun olduğunu ifade etti. Takıma 2.5 gün izin verdiğini belirten Topaloğlu, Pazar günü Lefke ile yapacakları hazırlık maçı ile tekrar çalışmalara başlayacaklarını söyledi.