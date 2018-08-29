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Ocak kampı, Gönyeli maçı ile tamamlayacak

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Süper Lig temsilcisi Türk Ocağı Kartepe kampını bugün Gönyeli ile yapacağı karşılaşma ile tamamlıyor

Ocak kampı, Gönyeli maçı ile tamamlayacak
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Beyzade ÜNALMIŞ KTSYD/İzmit-Kartepe

K-PET Süper Lig temsilcisi Türk Ocağı’nın 24 Ağustos’ta başlayan İzmit Kartepe kampı bugün son eriyor.

Dünü 3 idmanla geçiren Türk Ocağı’nda yorucu bir gün geride kalırken, bugün sabah saat 09:30’da bir başka Süper Lig temsilcisi Gönyeli ile yapılacak olan hazırlık karşılaşması ile kamp sona erecek. Dün sabah saat 06:30’da yapılan günün ilk idmanın ardından saat 11:30’da ikinci idmanını yapan Türk Ocağı saat 17:00’de yaptığı son idmanla Kartepe kampının son gününe girmiş oldu.

TOPALOĞLU: İSTEDİKLERİMİZİ ALDIĞIMIZ BİR KAMP OLDU

Türk Ocağı Teknik Direktörü Hasan Topaloğlu yaptığı açıklamada 24 Ağustos tarihinde başladıkları yurtdışı kampının sonuna geldiklerini bugün yapacakları Gönyeli karşılaşması ile istediklerini aldıkları bir kamp olan İzmit-Kartepe kampını tamamlayacaklarını söyledi.

Oyuncularının yoğun ve yorucu Kartepe kampındaki özverisinde memnun olduğunu belirten Hasan Topaloğlu ülkeye dönüşle birlikte kısa bir molanın ardından çalışmalara devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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