Ocak kaçtı, Çetinkaya yakaladı

Türk Ocağı ilk devresinin 1-0 önde tamamladığı maçın ikinci devresinde gelen Çetinkaya golüne engel olamayarak, kendi evinde 1 puana razı oldu

YER: 20 Temmuz Mete Adanır Stadyumu

HAKEMLER: Kerem Eran, Recep Yamuk, Ali Akçınar

TÜRK OCAĞI: Adnan, İsmet, Turgut Kaan, Mustafa, Mehmet Ali(DK 70 Ali Özbahar), Malik, Ahmet Saygı(DK 46 Yusuf), Ahmet Coşkun, TonBara, Remzi(DK 70 Doğukan), Akande.

ÇETİNKAYA: Cenk, Hakan, Serkan, Abbas, Batuhan, Ömer(DK 86 Tunç), Behiç, Ugolhukuwu, Ali Lamin, Mete(DK 76 Doğukan), Çağdaş(DK 61 Ümitcan).

GOLLER: DK 13 Akande(Türk Ocağı). DK 60 Abbas(Çetinkaya).

K-PET Süper Lig’de Çetinkaya, Türk Ocağı deplasmanında geriye düşmesine rağmen deplasmanların golcü ismi Abbas’ın golüyle, 1 puanı almasını bildi. Akande ile öne geçen Türk Ocağı, galibiyeti koruyamayarak çıkışını sonlandırırken, ligdeki ilk beraberliğini aldı.

9.DK: Sol kanattan çabuk gelişen Çetinkaya atağında Ugolhukuwu’nun ceza alanı içerisinde yaptığı sert vuruş üst direkten oyun alanına geri döndü.

11.DK: Konuk Çetinkaya takımının Ugolhukuwu ile geliştirdiği bir başka atakta bu oyuncunun yaptığı bir başka vurukta top yine direkten oyun alanına geri döndü.

12.DK: Ev sahibi Türk Ocağı kontra atağında TonBara’nın ceza alanı dışından yaptığı vuruş üstten az farkla auta gitti.

13.DK: Gelişen Türk Ocağı kontra atağında Remzi’nin pasında topla buluşan Akande yaptığı vuruş sonrası takımını öne geçiren isim oldu.1-0

14.DK: Çetinkaya takımının orta alandan çabuk başlattığı atata ceza alanı dışından Ali Lamin’in yaptığı sert vuruşu kaleci Adnan kornere çeldi.

52.DK: Kalabalık adamla gelişen yeni bir Türk Ocağı atağında TonBara’nın yaptığı vuruşu kaleci Cenk önlemeyi başardı.

55.DK: Gelişen Çetinkaya kontra atağında aldığı pas ile ceza alanına giren Ömer’in güzel vuruşunu kaleci Adnan ayni güzellikte kornere çelmeyi başardı.

56.DK: Sol kanattan gelişen konuk Çetinkaya atağında ceza alanı içerisinde Mete’nin dönerek vuruşunda top yandan az farkla auta gitti.

60.DK: Çetinkaya takımının kazandığı köşe vuruşunda yapılan ortada Abbas arka direkte yaptığı kafa vuruşu ile skora denge getirdi.1-1

64.DK: Çetinkaya takımının kazandığı serbest vuruşta Mete’nin sert ve düzgün vuruşu yan direkten oyun alanına geri döndü.

90+2.DK: Bir başka Çetinkaya atağında kaleci Adnan’ı geçen topu çizgi üzerinden İsmet son anda uzaklaştırmayı başardı.

90+4.DK: Çetinkaya kontra atağında kaleci Adnan ile karşı karşıya pozisyonda Ugolhukuwu’nun yaptığı peş peşe iki vuruşu kaleci Adnan güzel önledi.