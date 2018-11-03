banner107
Ocak kaçtı, Çetinkaya yakaladı
Ocak kaçtı, Çetinkaya yakaladı
0
Avenue Tırmanma Yarışı’na renkli açılış
Avenue Tırmanma Yarışı’na renkli açılış
0
Bu model sadece 24 adet üretildi
Bu model sadece 24 adet üretildi
0
Derbiden notlar
Derbiden notlar
0
Bu yiyecekleri dondurucudan uzak tutun!
Bu yiyecekleri dondurucudan uzak tutun!
0
Rakipsiz lider Yenicami
Rakipsiz lider Yenicami
0
Züğürt bıraktı
Züğürt bıraktı
0
Garga, Yunus’u avladı
Garga, Yunus’u avladı
0
banner82
banner147

Ocak kaçtı, Çetinkaya yakaladı

banner27

Türk Ocağı ilk devresinin 1-0 önde tamamladığı maçın ikinci devresinde gelen Çetinkaya golüne engel olamayarak, kendi evinde 1 puana razı oldu

Ocak kaçtı, Çetinkaya yakaladı
banner192

YER: 20 Temmuz Mete Adanır Stadyumu

HAKEMLER: Kerem Eran, Recep Yamuk, Ali Akçınar

TÜRK OCAĞI: Adnan, İsmet, Turgut Kaan, Mustafa, Mehmet Ali(DK 70 Ali Özbahar), Malik, Ahmet Saygı(DK 46 Yusuf), Ahmet Coşkun, TonBara, Remzi(DK 70 Doğukan), Akande.

ÇETİNKAYA: Cenk, Hakan, Serkan, Abbas, Batuhan, Ömer(DK 86 Tunç), Behiç, Ugolhukuwu, Ali Lamin, Mete(DK 76 Doğukan), Çağdaş(DK 61 Ümitcan).

GOLLER: DK 13 Akande(Türk Ocağı). DK 60 Abbas(Çetinkaya).

K-PET Süper Lig’de Çetinkaya, Türk Ocağı deplasmanında geriye düşmesine rağmen deplasmanların golcü ismi Abbas’ın golüyle, 1 puanı almasını bildi. Akande ile öne geçen Türk Ocağı, galibiyeti koruyamayarak çıkışını sonlandırırken, ligdeki ilk beraberliğini aldı.

9.DK: Sol kanattan çabuk gelişen Çetinkaya atağında Ugolhukuwu’nun ceza alanı içerisinde yaptığı sert vuruş üst direkten oyun alanına geri döndü.

11.DK: Konuk Çetinkaya takımının Ugolhukuwu ile geliştirdiği bir başka atakta bu oyuncunun yaptığı bir başka vurukta top yine direkten oyun alanına geri döndü.

12.DK: Ev sahibi Türk Ocağı kontra atağında TonBara’nın ceza alanı dışından yaptığı vuruş üstten az farkla auta gitti.

13.DK: Gelişen Türk Ocağı kontra atağında Remzi’nin pasında topla buluşan Akande yaptığı vuruş sonrası takımını öne geçiren isim oldu.1-0

14.DK: Çetinkaya takımının orta alandan çabuk başlattığı atata ceza alanı dışından Ali Lamin’in yaptığı sert vuruşu kaleci Adnan kornere çeldi.

52.DK: Kalabalık adamla gelişen yeni bir Türk Ocağı atağında TonBara’nın yaptığı vuruşu kaleci Cenk önlemeyi başardı.

55.DK: Gelişen Çetinkaya kontra atağında aldığı pas ile ceza alanına giren Ömer’in güzel vuruşunu kaleci Adnan ayni güzellikte kornere çelmeyi başardı.

56.DK: Sol kanattan gelişen konuk Çetinkaya atağında ceza alanı içerisinde Mete’nin dönerek vuruşunda top yandan az farkla auta gitti.

60.DK: Çetinkaya takımının kazandığı köşe vuruşunda yapılan ortada Abbas arka direkte yaptığı kafa vuruşu ile skora denge getirdi.1-1

64.DK: Çetinkaya takımının kazandığı serbest vuruşta Mete’nin sert ve düzgün vuruşu yan direkten oyun alanına geri döndü.

90+2.DK: Bir başka Çetinkaya atağında kaleci Adnan’ı geçen topu çizgi üzerinden İsmet son anda uzaklaştırmayı başardı.

90+4.DK: Çetinkaya kontra atağında kaleci Adnan ile karşı karşıya pozisyonda Ugolhukuwu’nun yaptığı peş peşe iki vuruşu kaleci Adnan güzel önledi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.