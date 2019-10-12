Ocak İstim Üstünde

Lider Türk Ocağı, zorlu Merit Alsancak Yeşilova deplasmanından da 3 puanla dönerek, puan kayıpsız yoluna devam etti. Öne geçtiği maçta galibiyeti koruyamayan Yeşilova ise üçüncü mağlubiyetini aldı

Saha: Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı Hakemler: Utku Hamamcıoğlu-Mehmet Ekşici-Recep Yamuk Yeşilova: İrfan-Vakkas-Mustafa Salk-Mejdi-İlyas(dk. 66 FridesIrıa)-Emin-E. Mbah-Memduh-E. Irogue-Bill-Yasin(dk. 63 Hamis) TOL: Cenk-Mehmet Uçar-Bilal-İlker İnceler-İsmet-İlker Tek-Cevdet-S. İnsa(dk. 74 Doğukan)-Remzi(Dk. 90 Mehmet Şimşek)-O. Kewwe-İbrahim(dk. 50(Ali Avcısoylu) Goller: Dk. 9 Mbah(Yeşilova)- Dk. 45 Bilal, 58 Cevdet(TOL) K-PET Süper Lig lideri Türk Ocağı, Merit Alsancak Yeşilova karşısında geriye düştüğü maçı çevirerek 5. 3 puanını da hanesine yazdırdı. Remzi ve Cevdet’in ikinci devredeki performansları, Türk Ocağı’na galibiyeti getirdi. Dk. 9: Yeşilova, savunmadan atılan topla rakip alana indi, Mbah kaleci Cenk’in çıktığını görünce üzerince aşırarak topu filelere gönderdi. 1-0 Dk. 37: Kewwe pasını İnsa’ya aktardı, o Cevdet’i gördü. Cevdet’in sert vuruşu kaleci İrfan’dan döndü. Dk. 45: Kaleci Cenk kendi yarı alanından topu Yeşilova ceza sahasına gönderdi, kafaya yükselen Bilal, topu kaleci İrfan’ın üzerinden filelere göndererek skoru eşitledi. 1-1 Dk.48: İnsa sol kanattan çaprazdan sert bir şut çıkardı, top direkten geri geldi, Cevdet tamamladı, üstten dışarı attı. Dk. 57: Mbah pasını Esosa Irogue’ye verdi, o müsait pozisyonda topu dışarı attı. Dk. 63: Cevdet’in yaklaşık 30 metreden yerden şutu kaleci İrfan’ın yanından ağlara gidince, T. Ocağı 2-1 öne geçti. Dk. 80: Yeşilova futbolcusu sakatlanınca T. Ocağı futbolcuları topu dışarı attılar. Oyun başladığında arkadaşının taç atışından verdiği topu rakip futbolculara vermesi gereken FrıdesIrıa, topu T. Ocağı kalesine gönderdi, top Cenk’in bakışları arasında direkten geri geldi. Bu centilmenlik dışı hareket T. Ocağı futbolcu ve taraftarlarından tepki aldı. Kalan dakikalarda Yeşilova veTOL pozisyonları değerlendiremeyince, karşılaşmayı T. Ocağı 2-1 kazanarak liderliğini korudu.