banner255
banner69
Gargaya acı gaymak
Gargaya acı gaymak
1 0
Mesarya zevkten dört köşe
Mesarya zevkten dört köşe
2 0
 
Birbirinden Lezzetli 15 Sandviç ve Hamburger Sosu
Birbirinden Lezzetli 15 Sandviç ve Hamburger Sosu
10 0
Baf da Çetinkaya’ya acımadı
Baf da Çetinkaya’ya acımadı
71 0
Bu bariyerler neden kullanılmıyor?
Bu bariyerler neden kullanılmıyor?
119 0
Koopspor özlemi bitirmek istiyor
Koopspor özlemi bitirmek istiyor
65 0
Klasiklerde Sokullu klasiği
Klasiklerde Sokullu klasiği
27 0
banner82

Ocak İstim Üstünde

banner27

Lider Türk Ocağı, zorlu Merit Alsancak Yeşilova deplasmanından da 3 puanla dönerek, puan kayıpsız yoluna devam etti. Öne geçtiği maçta galibiyeti koruyamayan Yeşilova ise üçüncü mağlubiyetini aldı

Ocak İstim Üstünde
banner267

Saha: Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu-Mehmet Ekşici-Recep Yamuk

Yeşilova: İrfan-Vakkas-Mustafa Salk-Mejdi-İlyas(dk. 66 FridesIrıa)-Emin-E. Mbah-Memduh-E. Irogue-Bill-Yasin(dk. 63 Hamis)

TOL: Cenk-Mehmet Uçar-Bilal-İlker İnceler-İsmet-İlker Tek-Cevdet-S. İnsa(dk. 74 Doğukan)-Remzi(Dk. 90 Mehmet Şimşek)-O. Kewwe-İbrahim(dk. 50(Ali Avcısoylu)

Goller: Dk. 9 Mbah(Yeşilova)- Dk. 45 Bilal, 58 Cevdet(TOL)

K-PET Süper Lig lideri Türk Ocağı, Merit Alsancak Yeşilova karşısında geriye düştüğü maçı çevirerek 5. 3 puanını da hanesine yazdırdı. Remzi ve Cevdet’in ikinci devredeki performansları, Türk Ocağı’na galibiyeti getirdi.

Dk. 9: Yeşilova, savunmadan atılan topla rakip alana indi, Mbah kaleci Cenk’in çıktığını görünce üzerince aşırarak topu filelere gönderdi. 1-0

Dk. 37: Kewwe pasını İnsa’ya aktardı, o Cevdet’i gördü. Cevdet’in sert vuruşu kaleci İrfan’dan döndü.

Dk. 45: Kaleci Cenk kendi yarı alanından topu Yeşilova ceza sahasına gönderdi, kafaya yükselen Bilal, topu kaleci İrfan’ın üzerinden filelere göndererek skoru eşitledi. 1-1

Dk.48: İnsa sol kanattan çaprazdan sert bir şut çıkardı, top direkten geri geldi, Cevdet tamamladı, üstten dışarı attı.

Dk. 57: Mbah pasını Esosa Irogue’ye verdi, o müsait pozisyonda topu dışarı attı.

Dk. 63: Cevdet’in yaklaşık 30 metreden yerden şutu kaleci İrfan’ın yanından ağlara gidince, T. Ocağı 2-1 öne geçti.

Dk. 80: Yeşilova futbolcusu sakatlanınca T. Ocağı futbolcuları topu dışarı attılar. Oyun başladığında arkadaşının taç atışından verdiği topu rakip futbolculara vermesi gereken FrıdesIrıa, topu T. Ocağı kalesine gönderdi, top Cenk’in bakışları arasında direkten geri geldi. Bu centilmenlik dışı hareket T. Ocağı futbolcu ve taraftarlarından tepki aldı.

Kalan dakikalarda Yeşilova veTOL pozisyonları değerlendiremeyince, karşılaşmayı T. Ocağı 2-1 kazanarak liderliğini korudu.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.