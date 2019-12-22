Ocak, Insa ile yanıyor

Türk Ocağı, 14. haftada olduğu gibi dün de Sylla İnsa'nın golüyle Göçmenköy'ü mağlup ederek ilk devreyi lider Mağusa Türk Gücü'nün 3 puan gerisinde ikinci sırada tamamladı. Sylla İnsa, Göçmenköy'e de klasik frikik gollerinden birini attı. Göçmenköy, Bilal önderliğindeki Türk Ocağı savunmasını ve kaleci Cenk'i aşamayarak ilk devreyi dokuzuncu sırada tamamladı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Ali Akçınar, Fatih Bardakçıoğlu Türk Ocağı: Cenk ,Bilal ,İlker ,Insa (Ali) Remzi ,Doğukan (Cevdet) Ali Özbahar, Oha ,Quincy ,Mehmet Uçar ,İbrahim Halil (İlker Tek) Göçmenköy: Ozan ,Kemal ,Lawal ,Ahmet ,John Okoli ,Joseph ,Ömer ,Mevlüt ,Mustafa (Kadir) ,Rahmi ,Fikret Gol: Dk.71 Sylla Insa (TOL) K-Pet Süper Ligin 15. haftasında Türk Ocağı ile Göçmenköy, Mete Adanır Stadı’nda karşı karşıya geldiler. Karşılaşmayı Türk Ocağı 71. dakikada Insa’nın kaydettiği golle 1-0 kazandı. DK. 7, Oha soldan geldi, çaprazdan vuruşu kaleci Ozanın elinde kaldı. DK. 35. Remzi'nin uzaktan sert vuruşunu kaleci Ozan köşede tokatlayarak mutlak golü önledi. DK. 44, Mustafa'nin sağdan ortasını Josef J. Okoli'nin önüne indirdi. Sert vuruşu yan ağlarda kaldı. İlk yarı 0-0 berabere sonuçlandı. DK. 59. Ali sağdan kale içine ortaladı, Insa gelişine vurdu, topu üstten dışarı gönderdi. Dk.72. Fikret topu elle oynadı. Vuruşu 25 metreden Insa kullandı. Top kaleci Ozan'ın bakışları arasında ağlara gitti. 1-0 DK.81, Kadir sağ taraftan topu kale içine ortaladı, Cenk çıkmadı, Okoli kafa ile indirdi, Bilal uzaklaştırdı. Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 1-0 bitti.