Ocak, Insa ile yanıyor

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Ali Akçınar, Fatih Bardakçıoğlu
Türk Ocağı: Cenk ,Bilal ,İlker ,Insa (Ali) Remzi ,Doğukan (Cevdet) Ali Özbahar, Oha ,Quincy ,Mehmet Uçar ,İbrahim Halil (İlker Tek)
Göçmenköy: Ozan ,Kemal ,Lawal ,Ahmet ,John Okoli ,Joseph ,Ömer ,Mevlüt ,Mustafa (Kadir) ,Rahmi ,Fikret
Gol: Dk.71 Sylla Insa (TOL)
K-Pet Süper Ligin 15. haftasında Türk Ocağı ile Göçmenköy, Mete Adanır Stadı’nda karşı karşıya geldiler. Karşılaşmayı Türk Ocağı 71. dakikada Insa’nın kaydettiği golle 1-0 kazandı.
DK. 7, Oha soldan geldi, çaprazdan vuruşu kaleci Ozanın elinde kaldı.
DK. 35. Remzi'nin uzaktan sert vuruşunu kaleci Ozan köşede tokatlayarak mutlak golü önledi.
DK. 44, Mustafa'nin sağdan ortasını Josef J. Okoli'nin önüne indirdi. Sert vuruşu yan ağlarda kaldı. İlk yarı 0-0 berabere sonuçlandı.
DK. 59. Ali sağdan kale içine ortaladı, Insa gelişine vurdu, topu üstten dışarı gönderdi.
Dk.72. Fikret topu elle oynadı. Vuruşu 25 metreden Insa kullandı. Top kaleci Ozan'ın bakışları arasında ağlara gitti. 1-0
DK.81, Kadir sağ taraftan topu kale içine ortaladı, Cenk çıkmadı, Okoli kafa ile indirdi, Bilal uzaklaştırdı. Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 1-0 bitti.