Ocak ikrama yok demedi

Türk Ocağı, Makoun’un golüyle geriye düştüğü maçta rakibinin 10 kişi kalmasını iyi değerlendirerek, kurduğu baskının karşılığını alıp, maçı 3-1 kazandı. Yeşilova ise 9 kişi kaldığı maçı kaybederek

Yer: Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener, İsmail Ercan, Fatih Bardakçıoğlu Merit Alsancak Yeşilova: Hasan Piro, Mustafa Salk, Mejdi Direniş, Memduh Sarıoğlu, Jean Makoun, Yasin Doğan(DK.75 Mustafa Yaşinses)Augustin Gilles Binya, Vakkas Kaynarca, Hamis Çakır(Dk.57 Hafız Konkoni) İlyas Niyazi(Dk.83 Ulaş Candanal) Billy Mehmet

TOL: Adnan Yıldız, İsmet Düzce, Bilal Ceylan, Mustafa Avcı, Mehmet Aylanç(Dk.65 Ali Özbahar)Yakubu Malik, Ahmet Saygı (Dk.60 Doğukan)Ahmet Coşkun(Dk.85 Ahmet Can Tokmak)Tonbara Tiongoli, Remzi Betmezoğlu, Akande Christian

Goller: 13.Dk Hamis Çakır(M.A.Yeşilova), 59,84.Dk Tonbara,70.Dk Akande(TOL)

Kırmızı Kart: 53.Dk Mustafa Salk, 90+2.Dk Jean Makoun(M.A.Yeşilova)

K-PET Süper Lig’deki 2 Girne ekibinin mücadelesinde Türk Ocağı, Merit Alsancak Yeşilova’yı deplasmanda mağlup ederek çıkışa geçerken, rakibine bir ağır darbe daha vurdu. Maçı 9 kişi tamamlayan Yeşilova, ligin alt sıralarında kalmaya devam etti.

Karşılaşmanın 13. dakikasında Hamis’in kullandığı serbest vuruşta Jean Makoun topu ağlara göndererek Yeşilova’yı 1-0 üstünlüğe taşıdı ve bu skor ilk devrenin de sonucu oldu.

İkinci yarının 53. dakikasında rakibini düşüren Mustafa Salk ikinci sarıdan kırmızı kart görürken, Yeşilova 10 kişi kaldı. Eksik rakibi karşısında baskısını arttıran Ocak, 59. dakikada Tonbara’nın ceza alanı dışından attığı fevkalade golle beraberliği yakaladı. 1-1

70. dakikada bu kez Akande ceza alanı dışından sert bir şutla Ocağı 2-1 öne geçiren golü attı. 84. dakikada günün adamı Tonbara kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti. 90+2. dakikada yaşanana ikili mücadelede Remzi’yi itekleyen Yeşilova’nın yıldız oyuncusu Makoun direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.