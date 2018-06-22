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Ocak hareketli

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Türk Ocağı hareketli günler geçirirken, Turan Altay'ı teknik direktörlüğe getirmek için girişimler sürüyor. Ali Karal, Taner Bingöllü ve Ahmet Can Tokmak'ın transferleri için girişimler devam ediyor

Ocak hareketli
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Şükrü Karakaya başkanlığında yeni bir yönetim kurulu oluşturan Türk Ocağı hareketli günler geçiriyor.

Turan Altay'ı teknik direktörlüğe getirmek isteyen Türk Ocağı, başarılı teknik adamla henüz tam olarak anlaşamazken, girişimler devam ediyor.

Transfer çalışmalarını da sıklaştıran Türk Ocağı yönetimi, 3 futbolcu üzerinde yoğunlaştı. Kaleci konusunda geçtiğimiz sezon kalesini koruyan Esentepeli Ali Karal için girişim yapan Türk Ocağı futbolcuyu bonservisli olarak transfer etmek istiyor.

Bonservisi Küçük Kaymaklı'da bulunan, geçtiğimiz sezonu ise Binatlı'da geçiren sol kanat oyuncusu Taner Bingöllü ile de ilgilenen Türk Ocağı, bu transfer için Küçük Kaymaklı'nın genel kurulunu gerçekleştirmesini bekliyor.

Gençlik Gücü'nden Ahmet Can Tokmak'ı da transfer listesine alan Türk Ocağı, futbolcu ile prensipte anlaşırken, Gençlik Gücü yönetimi ile de pazarlıklar sürüyor. Türk Ocağı, Gençlik Gücü'nden Ahmet Can'ı, satın alma opsiyonlu olarak kiralamak isterken, maddi konuları çözmek için pazarlıklar devam ediyor.

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