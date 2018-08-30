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Ocak, Gönyeli’yi ikinci devrede devirdi

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Türk Ocağı ile Gönyeli arasında oynanan hazırlık maçını kazanan 3-2’lik Türk Ocağı olurken, Akande maçta yıldızlaştı

Ocak, Gönyeli’yi ikinci devrede devirdi
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Kartepe’de kamp’ta bulunan iki K-PET Süper Lig temsilcisi Türk Ocağı ile Gönyeli arasında oynanan hazırlık maçını kazanan 3-2’lik Türk Ocağı oldu. Ocak maç sonunda Karetepe kampını tamamlayarak adaya döndü.

Türk Ocağı ile Gönyeli arasında oynanan hazırlık maçının ilk devresinde oyunun hemen başında Gönyeli’nin kazandığı korner atışında yapılan ortaya ceza alanı içinde son dokunan isim Talat olurken, takımını 1-0 öne geçirdi.

Maçta iki takımın da çok yorgun olduğu gözlerden kaçmazken maçın ilk yarısında başka gol olmadı ve devre 1-0 Gönyeli’nin üstünlüğünde son buldu. İkinci devrede as oyuncularını sahaya süren Türk Ocağı, 2. devrenin hemen başında frikik vuruşu kazandı. Topun başına Ahmet Can geçerken, harika vuruşla topu ağlara göndererek skoru 1-1 yaptı. Oyuna ağırlığını koyan Türk Ocağı yabancı golcüsü Akande ile art arda bulduğu gollerle bir anda skoru 3-1 yaptı. Maçın son bölümünde Gönyeli ani bir kontra atakta Osman ile bir gol daha bulurken, karşılaşma 3-2 Türk Ocağı’nın üstünlüğünde son buldu.

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