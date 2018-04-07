Ocak, eski dostlara acımadı

Türk Ocağı, eski teknik direktörü Mehmet Bolkan’ın çalıştırdığı, eski futbolcuları Ertaç ve Muhammed’in forma giydiği Ozanköy’ü 5-2 mağlup ederek play out oynamama hedefi doğrultusunda önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Sonunculukta kalan Ozanköy’ün ise ligde kalması mucizelere kaldı

Yer: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Hakemler: Osman Özpaşa, Ali Orçan, Şakir Azizoğlu Türk Ocağı: Ali Koral, Ömer Gül(Dk.26 Mehmet Uçar), İsmet Düzce, Mustafa Avcı, Bilal Ceylan, James, Micheal Dome, Doğukan Altuntaş, Justice(Dk.45 Hascan Kırmaz), Remzi Betmezoğlu(Dk.78 İlker Tok), Micheal Eneramo Ozanköy: Mehmedemin İlter, Saydam Soy, Zihni Temelci, Lewis Mike, Gaius Naimke, Muhammed Uçar(Dk.88 Alpay Eminoğlu), İsrael Abia, Hasan Yanaroğlu(Dk.73 Mustafa Kılıç), Serhan Aydınel(Dk.65 Ahmet Biçen, Bekir Yılmaz, Ertaç Taşkıran Goller: Dk. 21-53-63 Eneramo, Dk.67 Remzi Betmezoğlu, Dk.79 Hascan Kırmaz(Türk Ocağı), Dk. 17 Naimke, Dk.42 Ertaç Taşkıran( Ozanköy) K-Pet Süper Lig'de 26. hafta mücadelesinde Türk Ocağı ile Ozanköy karşı karşıya geldi. Mücadele 5-2 ev sahibi Türk Ocağı'nın üstünlüğünde sonuçlandı. Türk Ocağı'na galibiyeti getiren golleri 21, 53 ve 63. dakikalarda yıldız oyuncusu Eneramo, 66. dakikada Remzi ve 79. dakikada Hascan kaydetti. Ozanköy'ün gollerini ise 17. dakikada Gaius ve 42. dakikada Ertaç Taşkıran attı. DK.17: Ozanköy öne geçti. Savunmadan seken top, ceza sahası üstünde Naimke’nin önünde kaldı.Bu oyuncunun gelisine güzel plase vuruşu ağlarla buluştu.0-1 DK.21: Savunmada kaptırılan topu alan Eneramo ceza sahasının üstünden düzgün bir vuruşla skora dengeyi getirdi. 1-1 DK.42: Ozanköy bir kez daha önde. Bu dakikada Abia’nın sağ taraftan etkili ortasında Ertaç uygun durumda kafa vuruşunu gole çevirdi. 1-2 DK.53: Hascan’ın ortasında arka direkte İsmet topu Eneramo’ya aktardı. Yıldız oyuncu yakın mesafeden ağları buldu. 2-2 DK.63: Ocak öne geçti. Hascan’ın sağ kanattan ortasında Eneramo altı pasta topu ağlara göndermekte zorlanmadı. 3-2 DK.67. James’in vuruşunda hakem Osman Özpaşa ele müdahale olduğunu belirtip penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Remzi yerden yaptığı vuruşla skoru 4-2’ye getirdi. 4-2 DK.79: Araya atılan topla buluşan James, boş kaleye Hascan’a alda at dedi. Hascan’da bu ikrami geri çevirmeyerek skoru tayin eden golu attı. 5-2 Karşılaşmada başka gololmayınca Türk Ocağı zor günler yaşayan Ozanköy’ü 5-2 yenerek haftayı 3 puanla kapattı. Bu sonuçla Türk Ocağı puanını 35 yaparken, Ozanköy 18 puanla son sırada kalmaya devam etti.