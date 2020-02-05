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Ocak, Doğukan’la turladı

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Türk Ocağı bir alt lig ekibi Karşıyaka karşısında zorlanmasına rağmen Doğukan’ın kafa golüyle turu geçmeyi başardı

Ocak, Doğukan’la turladı

Nicosia Group Kıbrıs Kupası 2. tur mücadelesinde dün Ergin Şahdur Stadı’nda K-PET Birinci Lig ekibi Karşıyaka ile K-PET Süper Lig ekibi Türk Ocağı karşı karşıya geldi. İki takım da maça ideale yakın 11’leri ile çıktılar.

Oldukça çekişmeli geçen mücadeleyi 1-0 kazanarak ismini çeyrek finale yazdıran ekip Türk Ocağı oldu. Hakem Mehmet Sezener’in yönettiği maçın özellikle ilk bölümü gergin geçti.

İlk devresi 0-0 sona eren maçın 65. dakikasında Doğukan’ın kafa golüyle Türk Ocağı 1-0 öne geçerken, turu geçen takım da oldu.

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