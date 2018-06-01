Ocak, Davulcu ile görüştü

Fahri Altınör’ün başkanlık görevinden ayrılaacak olması nedeniyle 19 Haziran’da genel kurul gerçekleştirecek olan Türk Ocağı’nda başkanlığa Şükrü Karakaya’nın getirilmesi hedefleniyor.

Şükrü Karakaya’nın göreve gelmeden önce bazı işleri yoluna koymayı ve yeni sezon hazırlıklarına daha planlı başlamayı hedefleyen Türk Ocağı’nın mevcut yönetiminden Hasan Saltuk ise başkan adayının da bilgisi dahilinde dün teknik direktörlük için Toygar Davulcu ile görüştü. Görüşme olumlu geçerken, Hasan Saltuk, Toygar Davulcu’nun şartlarını başkan adayı Şükrü Karakaya’ya bildirecek.