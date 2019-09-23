Ocak Çetinkaya'yı, Remzi'yle devirdi

Türk Ocağı, yaklaşık 75 dakika 10 kişi oynayan Çetinkaya'yı, Çetinkaya'nın transfer etmek istediği ancak edemediği Remzi Betmezoğlu'nun golleriyle mağlup etti. Türk Ocağı'nda Osei, Çetinkaya'da ise kaleci Ozan maçta kırmızı kart gördüler

K-Pet Süper Ligde 2. haftanın kapanış maçında Türk Ocağı, Mete Adanır Stadında Çetinkaya'yı 2-0 yendi. Türk Ocağı, ikinci maçından da galibiyetle ayrılırken, 6 puana yükseldi. Çetinkaya ikinci maçından da mağlubiyetle ayrılıp, puanla tanışamadı. 6.dk'da Oha, Çetinkaya kale alanı içine topu gönderdi. Ali boş kaleye topu ıskaladı. 18.dk'da Çetinkaya kalecisi Ozan topu ceza alanı dışında elle kontrol ettiği için kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. Toykan oyundan alınırken, yerine yedek kaleci Kani girdi. Ali kullandığı frikikte, Kani çift yumrukla topu uzaklaştırdı. Dk.38 İnsa ceza alanı dışından faul vuruşu kullandı. Kaleci Kani tokatlayarak topu kornere gönderdi. Dk.51 Sağ kanattan Ali Özbahar topu Çetinkaya kalesine ortaladı, yükselen Remzi kafa ile topu ağlara göndererek Ocak'i 1-0 öne geçirdi. 60.dkda Türk Ocağı'ndan Osei, topu elle oynayınca çift sarıdan kırmızı kart gördü. Dk.70 Cevdet sağ kanattan topu Çetinkaya kalesine gönderdi. Remzi topu boş kaleye yuvarlayarak kendisinin ve takımının 2. golünü attı.