Ocak Çanakkale’yi rahat geçti

Nicosia Group Kıbrıs Kupasında Türk Ocağı, Çanakkale'yi 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek ikinci tura yükseldi

Nicosia Group Kıbrıs Kupasında K-PET Süper Lig ekibi Türk Ocağı, K-PET Birinci Lig ekibi Çanakkale'yi özellikle ikinci devrede bulduğu gollerle 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek ilk turu geçip, ikinci tura yükseldi.

Mete Adanır Stadında oynanan ve Hüseyin Özkan'ın yönettiği maçta Türk Ocağı rakibi karşısında zorlanmadan maçı kazandı.

İlk yarıda 9. Dakikada Oha T. Ocağı’nı 1-0 öne geçirdi. Ocak futbolcularının kaçırdıkları pozisyonlar gol olmayınca ilk yarı 1-0 sona erdi.

İkinci yarının 54. Dakikasında Oha kendisinin ve takımının ikinci golünü Çanakkale ağlarına gönderdi. 2-0 63. dakikada Doğukan’ın asisti ile 56. Dakikada İnsa’nın yerine giren Ali Avcıoğlu skoru 3-0’a taşıdı. 72 de Kaleciden dönen topu yakın mesafeden ağlara gönderen Remzi skoru 4-0’a getirdi. 89 da yine Remzi kendisinin ikinci, takımının 5. Golünü Çanakkale ağlarına göndererek maçın skorunu ilan etti. 5-0