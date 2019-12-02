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Ocak bir bir eriyor

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Türk Ocağı, Gençlik Gücü ile 1-1 berabere kalarak, galibiyet hasretini 5 maça çıkardı. Türk Ocağı, son 5 maçın 4 tanesinden 1-1'lik beraberliklerle ayrıldı. Gençlik Gücü ise 1 penaltı vuruşundan yararlanamadığı zorlu deplasmandan 1 puan çıkararak, mağlubiyetlerine son verdi

Ocak bir bir eriyor

Yer: Mete Adanır Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Abdullah Genç, Mustafa Torun

TOL: Cenk, Ali, Mehmet, Bilal, İlker İnceler, İbrahim, Quincy(Cevdet), Doğukan, Oha, İnsa, Remzi

GG: Raif, Aşkın, Hacı, Hüseyin, Emir, Sezgin, Arif(Bora), Uche, Prince, Idan, Özgür (Muhammed)

K-PET Süper Ligde 12. haftanın kapanış maçında Türk Ocağı ile Gençlik Gücü, 1-1 berabere kalarak birer puanı hanelerine yazdırdılar.

12.dk.da G.G.den Emir seken topu kaçırınca Insa topla buluştu, kaleci Raif ile karşı karşıya vurdu ve T. Ocağını 1-0 öne geçirdi.

44.dk.da Uche Ali-yi geçti, Kaleci Cenk'le karşı karşıya kaldı.

Cenk topu kontrol ederken rakibine temas edince hakem penaltı noktasını gösterdi. Prince kullandığı penaltı vuruşunda Cenk topu köşede tutarak gol olmasını önledi.

DK.60 Ali topa müdahele edemeyince Prince topu Ocak kalesine gönderdi. Cenk yumrukla karşıladı, dönen topu savunmanın arasından kaleye gönderen Idan skoru eşitledi 1-1.

DK.63 Oha Doğukan' dan aldığı topu kaleye gönderdi, top kaleci Raif'den döndü. İnsa bir kez daha kaleye vururken,  Raif köşede kontrol ederek golü önledi.

DK. 87 Cevdet topu GG kalesine gönderdi. Top savunmadan sekti direğe çarpan top korner oldu. Uzatmada gol olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.

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