Ocak başta Eran olmak üzere, hakemlerden şikayetçi

Türk Ocağı Spor Kulübü, Çetinkaya maçı sonrasında açıklama yaparak, hem bu maçın hakemi Kerem Eran’ı hem de daha önceki maçlarını yöneten hakemleri eleştirdi

Şükrü Karakaya başkanlığındaki Türk Ocağı Spor Kulübü yönetim kurulu, 7. haftada 1-1 berabere kaldıkları Çetinkaya maçı sonrasında açıklama yaparak, hem bu maçın hakemi Kerem Eran’ı hem de daha önceki maçlarını yöneten hakemleri eleştirdi.

“Skora göre maç yöneten hakemler istemiyoruz.” ifadesini kullanan Türk Ocağı Spor Kulübü yönetim kurulunun açıklaması şöyle:

“Ligin 7. haftasında sahamızda oynadığımız Çetinkaya maçında maruz kaldığımız ve maçın sonucuna ciddi şekilde etki eden bariz hakem hataları biz Türk Ocağı yönetim kurulunu açıklama yapmaya mecbur kılmıştır.

Yönetim olarak hakemlerin de insan olduğunu ve futbolcular,teknik adamlar gibi anlık kararlarında hatalar yapabileceğini kabul etmekte ve bunu mümkün mertebe hoş görmeye çalışmaktayız. Bu sebepten ötürü ligin ikinci haftasındaki MTG iç saha maçımızda, hakem Kerem Eran’ın yapmış olduğu hatalara karşı herhangi bir tepki dile getirmemiştik,

Buna ek olarak ligin dördüncü haftasında Cihangir deplasmanında maçın hakemi Osman Özpaşa,rakibimizin defalarca maçı oyalayan hareketlerine ancak 90+4 bir sarı kart vererek adeta göz yummuştur. Biz yönetim olarak günün sonunda bu 2 maçta da hakem hataları olsa da,sonuca %100 etki etmediği için, gerek maçın hakemlerine gerekse de Merkez Hakem Kurulu’na bir eleştiri getirmemiştik.

Ancak, Cumartesi günü oynanan karşılaşmada, tüm spor kamuoyunun da hemfikir olduğu maçın sonucuna etki edecek çok ciddi 3 hata yapılmıştır.

Maç 1-0 bizim üstünlüğümüz ile giderken; İlk yarıda 1 penaltımız ve rakip oyuncuya verilmesi gereken %100 bir kırmızı kart verilmemiştir. Buna ek olarak, ikinci yarıda da TV’de maçın özetlerini yorumlayan spor yazarı arkadaşları bile hayretler içinde bırakacak şekilde futbolcumuz Ahmet Çoşkun’a yapılan harekete penaltı çalmak yerine maçın hakemi Kerem Eran devam kararı vermiştir. Ve bizler çok iyi biliyoruz ki,eğer takımımız 1-0 önde değil de geride olsaydı,bu düdükler es geçilmeyecekti!!!

Öte yandan, takımımızın bu maçta çok iyi oynamadığını farkındayız. Ancak, maçın hakemi Kerem Eran’ın yaptığı bariz hatalar olmasa takdir edersiniz ki sahadan galip ayrılan taraf büyük ihtimalle Türk Ocağı olacaktı.

Yönetim olarak Merkez Hakem Kurulu’ndan beklentimiz, yukarda bahsettiğimiz pozisyonları inceleyip,ilgili hakem arkadaşımıza gerekli uyarı ve/veya cezayı vermeleridir. Türk Ocağı Spor kulübü olarak, ilgili hakem arkadaşımıza ne gibi yaptırımlar yapılacağının takipçisi olacağımızı ve konu hakkındaki görüşlerimizi KTFF’ye de, oradaki temsilcimiz aracılığı ile ileteceğimizi tüm spor kamuoyuna bildiririz.”