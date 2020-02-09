Ocak ateşi soğuğu kırdı

Yer: Mete Adanır Stadı
Hakemler: Turgay Misk, Sabriye Atikoğlu, Cemal Sarı
Türk Ocağı: Cenk, Bilal, Kaan, Remzi, İdan(Ali Avcısoyu)(Deniz),Ali Özbahar, Levan(Akın), Oha, Mehmet, İlker, Halil
BÜY: Erdoğan, Fikri(Doğan), İbrahim, Isaac, Hasan, Mustafa, Yankı(Ömer), Cevdet, Hüseyin, Kossi, Adeola
K-PET Süper Ligde şampiyonluk iddiasını devam ettirmek isteyen Türk Ocağı, ligde playout hattına gerilemek istemeyen Baf Ülkü Yurdu’nu 2-0’lık net skorla mağlup etti.
DK. 11 Ali Özbahar'ın pası ile buluşan Levan kaleci Erdoğan'la karşı karşıya vurdu. Top Erdoğan'dan geri geldi.
Dk. 41 Oha ara pası ile Remzi'yi buluşturdu. Remzi bekletmeden vurdu. Top arka direk dibinden dışarı gitti.
Dk. 44, Oha'nın sol çaprazdan vurduğu top direğin hemen yanından dışarı çıkınca devre 0-0 sona erdi.
Dk. 56 BÜY'den Cevdet buluştuğu topla kaleci Cenk ile karşı karşıya kaldı. Vuruşu Cenk'ten geri geldi.
Dk. 59, Remzi'nin aradan gönderdiği topla buluşan Levan savunmayı geçti. Sert vuruşu ağlara gitti. 1-0.
Dk.66, İbrahim'in sağdan kestiği topa altı pas üzerinde kafa vuran Remzi'nin vuruşunu kaleci Erdoğan tokatlayarak gol olmasını önledi.
Dk.76 Levan’ın pasında Ali, topu Remzi’ye aktardı. Remzi 6 pastan sert vurdu. Top kaleci Erdoğan'ın ellerinde kaldı.
Dk.90+3. Oha’nın pasında Deniz Kurtay’ın vuruşu ağlara gidince skor 2-0 olurken, maç bu skorla sona erdi.
K-Pet Süper Lig Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
18
|
14
|
2
|
2
|
56
|
17
|
39
|
44
|
2.
|
18
|
11
|
5
|
2
|
30
|
16
|
14
|
38
|
3.
|
18
|
12
|
1
|
5
|
47
|
25
|
22
|
37
|
4.
|
17
|
12
|
1
|
4
|
39
|
20
|
19
|
37
|
5.
|
18
|
11
|
2
|
5
|
48
|
29
|
19
|
35
|
6.
|
18
|
9
|
2
|
7
|
36
|
31
|
5
|
29
|
7.
|
17
|
8
|
3
|
6
|
49
|
37
|
12
|
27
|
8.
|
18
|
7
|
4
|
7
|
29
|
33
|
-4
|
25
|
9.
|
18
|
7
|
3
|
8
|
29
|
40
|
-11
|
24
|
10.
|
18
|
6
|
4
|
8
|
25
|
32
|
-7
|
22
|
11.
|
18
|
6
|
2
|
10
|
35
|
49
|
-14
|
20
|
12.
|
18
|
5
|
3
|
10
|
30
|
38
|
-8
|
18
|
13.
|
18
|
5
|
1
|
12
|
33
|
51
|
-18
|
16
|
14.
|
18
|
4
|
3
|
11
|
23
|
37
|
-14
|
15
|
15.
|
18
|
3
|
2
|
13
|
24
|
53
|
-29
|
11
|
16.
|
18
|
2
|
4
|
12
|
21
|
46
|
-25
|
10