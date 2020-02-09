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Ocak ateşi soğuğu kırdı

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Türk Ocağı, 8 derece sıcaklıkta oynanan maçta Baf Ülkü Yurdu’nu Levan ve Deniz’in golleriyle mağlup ederek ikinci sıraya yükseldi. Türk Ocağı özellikle ilk devrede vasatın altında oynanan maçı ikinci devredeki oyunuyla kazandı

Ocak ateşi soğuğu kırdı

Yer: Mete Adanır Stadı

Hakemler: Turgay Misk, Sabriye Atikoğlu, Cemal Sarı

Türk Ocağı: Cenk, Bilal, Kaan, Remzi, İdan(Ali Avcısoyu)(Deniz),Ali Özbahar, Levan(Akın), Oha, Mehmet, İlker, Halil

BÜY: Erdoğan, Fikri(Doğan), İbrahim, Isaac, Hasan, Mustafa, Yankı(Ömer), Cevdet, Hüseyin, Kossi, Adeola

K-PET Süper Ligde şampiyonluk iddiasını devam ettirmek isteyen Türk Ocağı, ligde playout hattına gerilemek istemeyen Baf Ülkü Yurdu’nu 2-0’lık net skorla mağlup etti.

DK. 11 Ali Özbahar'ın pası ile buluşan Levan kaleci Erdoğan'la karşı karşıya vurdu. Top Erdoğan'dan geri geldi.

Dk. 41 Oha ara pası ile Remzi'yi buluşturdu. Remzi bekletmeden vurdu. Top arka direk dibinden dışarı gitti.

Dk. 44, Oha'nın sol çaprazdan vurduğu top direğin hemen yanından dışarı çıkınca devre 0-0 sona erdi.

Dk. 56 BÜY'den Cevdet buluştuğu topla kaleci Cenk ile karşı karşıya kaldı. Vuruşu Cenk'ten geri geldi.

Dk. 59, Remzi'nin aradan gönderdiği topla buluşan Levan savunmayı geçti. Sert vuruşu ağlara gitti. 1-0.

Dk.66, İbrahim'in sağdan kestiği topa altı pas üzerinde kafa vuran Remzi'nin vuruşunu kaleci Erdoğan tokatlayarak gol olmasını önledi.

Dk.76 Levan’ın pasında Ali, topu Remzi’ye aktardı. Remzi 6 pastan sert vurdu. Top kaleci Erdoğan'ın ellerinde kaldı.

Dk.90+3. Oha’nın pasında Deniz Kurtay’ın vuruşu ağlara gidince skor 2-0 olurken, maç bu skorla sona erdi.

K-Pet Süper Lig Puan Tablosu
 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

Mağusa Türk Gücü

18

14

2

2

56

17

39

44

2.

Türk Ocağı Limasol

18

11

5

2

30

16

14

38

3.

Cihangir GSK

18

12

1

5

47

25

22

37

4.

Doğan Türk Birliği

17

12

1

4

39

20

19

37

5.

Merit Alsancak Yeşilova

18

11

2

5

48

29

19

35

6.

Küçük Kaymaklı TSK

18

9

2

7

36

31

5

29

7.

Yenicami AK

17

8

3

6

49

37

12

27

8.

Lefke TSK

18

7

4

7

29

33

-4

25

9.

Baf Ülkü Yurdu

18

7

3

8

29

40

-11

24

10.

Göçmenköy İYSK

18

6

4

8

25

32

-7

22

11.

Hamitköy ŞHSK

18

6

2

10

35

49

-14

20

12.

Binatlı YSK

18

5

3

10

30

38

-8

18

13.

Gönyeli SK

18

5

1

12

33

51

-18

16

14.

Çetinkaya TSK

18

4

3

11

23

37

-14

15

15.

Düzkaya KOSK

18

3

2

13

24

53

-29

11

16.

Gençlik Gücü TSK

18

2

4

12

21

46

-25

10
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