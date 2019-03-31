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Ocağı defansı kendine getirdi

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Türk Ocağı, Binatlı'yı defans futbolcuları Bilal ve Turgut Kaan'ın golleriyle mağlup ederek Ahmet Dedekorkut yönetiminde ilk galibiyetini alıp, derin bir nefes aldı. Binatlı ise aldığı mağlubiyetle direk düşme tehlikesini de hissetmeye devam etti

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Ocağı defansı kendine getirdi
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Stad: Mete Adanır Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener,  Cemal Sarı, Mehmet Ekşici

TOL: Hüseyin Tutuş, İlker İnceler, Mehmet Uçar, Bilal Ceylan, Turgut Kaan, Mustafa Avcı, Yakubu Malik, Doğukan Altuntaş ( Dk.90+1 İbrahim Karadal), Tonbara, Ahmet Can (Dk.84 Yunus Emre), Ahmet Coşkun (Dk.73 Cevdet Alıcı)

Binatlı: Salih Beyoğlu, Burak Sarıkaya, Ayhan Dumancı, Sertaç Özbilin, Zihni Temelci, Mustafa Süzgen (Dk 73 Abdullah Umut), Muammer Tip,  Paolo Sergio (Dk.46 Mehmet Neşe), Jorge, Hüseyin Taşçı, Yunus İleli

Goller: Dk.24 Bilal, Dk.32 Turgut Kaan (TOL)

K-PET Süper Lig’in 24. haftasında play out hattını ilgilendiren kritik mücadeleden ev sahibi Türk Ocağı galip ayrılarak ligde play out oynamama adına önemli bir üç puan aldı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ve rakibi karşısında golü düşünen Türk Ocağı, aradığı golü 24. dakikada Bilal’ın ayağından buldu. 1-0 Golden sonra rakibi üstündeki baskısını devam ettiren Ocak, 32. dakikada Ahmetcan’ın ortasında Turgut Kaan’ın golüyle farkı ikiye çıkarırken, ilk devreyi 2-0 sona erdi.

İkinci devrede Türk Ocağı tempoyu düşürürken, Binatlı rakip kalede istediği etkiyi yaratamadı. İlk devredeki skoru maçın sonuna kadar koruyan Türk Ocağı, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak play-out hattından uzaklaşmak adına kritik bir galibiyet aldı

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