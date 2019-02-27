Ocağa son dakika piyangosu

Projektör sorunundan dolayı ertelenen ve dün 77 dakika oynanan Türk Ocağı – Cihangir maçını Türk Ocağı, Remzi’nin son dakika golüyle 1-0 kazandı

Yer: Mete Adanır Stadı

Hakemler: Turgay Misk, Mehmet Ekşici, Nejmi Bulut

Türk Ocağı: Hasan, Bilal, Malik, Ahmet(Doğukan), Deniz, Mustafa(Remzi), Mehmet, Akande, Mehmet Uçar, Turgut, Ahmet Saygı (Tonbara)

Cihangir: Tuğcan, Fırat Ersalan, Henri(Zeki), Ertan, Doğan(Ergün), Uche, Nurettin, Erol, Mikail, Çağlar, Ali

K-Pet Süper Lig’in 19. haftasının son maçı olan Türk Ocağı – Cihangir erteleme karşılaşması Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynandı.

Türk Ocağı-Cihangir maçı kaldığı yerden (13. dakikadan) itibaren dün oynanırken takımlar maça aynı 11’leri ile çıktılar. Yoğun yağmurlardan dolayı daha da bozulan, ağır ve kötü zeminde oynanan maçta futbolcular, birbirlerinin yanı sıra çamurla da mücadele ettiler.

Büyük çekişme içerisinde geçen maçın ilk devresinde taraflar gol atamazken, devre 0-0 sona erdi.

İkinci devrede de futbolcuların özverili mücadelesi devam ederken, maçın son dakikasında oyuna ikinci devrede giren Remzi, takımına 3 puan getiren golü kaydetti. 1-0

Türk Ocağı puanını 30 yaparken, 9. sırada kaldı. 33 puanda kalan Cihangir ise 4. sıradaki yerini korudu. Ligin 20. haftasında Türk Ocağı, Küçük Kaymaklı deplasmanına çıkacak. Cihangir ise Binatlı’yı konuk edecek.