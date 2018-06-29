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Ocağa, baharlar gelecek

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Türk Ocağı’nda transfer çalışmaları devam ederken, Yalova’dan Ali Özbahar ve Yusuf Özbahar ile de prensipte anlaşıldı. Yabancı futbolcu transferinde ses getirmeyi hedefleyen Türk Ocağı, Türkiye Süper Lig’de forma giymiş olan Youla ile temasa geçti

Ocağa, baharlar gelecek
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Şükrü Karakaya başkanlığında ve Hasan Topaloğlu’nun teknik direktörlüğünde yeni bir oluşuma giden Türk Ocağı’nda transfer çalışmaları devam ediyor.

Serbest transfer hakkı bulunan İrfan Özbay’dan sonra serbest transfer hakkı bulunan Ozanköy futbolcusu Bekir Yıldız ile de 3 yıllığına anlaşan Türk Ocağı, prensipte anlaştığı Hamis Çakır, Taner Bingöllü ve Sercan Çoban’ın transferleri için de çalışmalarını sürdürüyor.

Türk Ocağı, Yalova’nın kardeş futbolcuları Ali Özbahar ve Yusuf Özbahar ile de prensipte anlaşırken, kulüpleri ile de kısa süre içerisinde masaya oturacak.

Geçen sezon kadrosunda bulunan 3 yabancı futbolcusunu da değiştirmeyi planlayan Türk Ocağı, Eneramo’nun önerisi ile bir dönem Türkiye Süper Lig’in önemli takımlarında forma giymiş olan Souleymane Youla ile temasa geçti. Ailesi ile birlikte Kıbrıs’ta bulunan Youla ile görüşmeler ilerleyen günlerde devam edecek.

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