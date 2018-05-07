Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası finalinde mücadele edecek olan Cihangir ile Mağusa Türk Gücü’nde yönetim kurulları yaptıkları çağrılarda “O kupa gelecek” ifadesini kullandılar. Cihangir’de yönetimi, “Küçük köyün büyük hikayesini yazmak için, Oyna Abohor... O kupa bu köye gelecek ifadelerini kullandı. Mağusa Türk Gücü yönetimi ise “31 yıllık hasreti bitireceğiz. O kupa Mağusa'ya gelecek." cümlelerini kullandı

Necati KÜLAHLILAR

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası finalinde mücadele edecek olan Cihangir ile Mağusa Türk Gücü’nde yönetim kurulları yaptıkları çağrılarda “O kupa gelecek” ifadesini kullandılar.

Hedef küçük köye büyük bir hikaye yazmak

Cihangir, 11 Mayıs’ta Mağusa Türk Gücü ile oynayacağı final maçını kazanarak, kupayı müzesine götürmeyi hedefleyecek. Cihangir yönetimi zorlu maç öncesinde taraftarına da tribünlere gelme çağrısında bulunurken, kulübün facebook sayfasından şu açıklamaları yaptı:

“Hayalleri gerçekleştirmek, hedefleri başarmak, bu küçük köye büyük bir hikaye yazmak için finali bekliyoruz. Şampiyonluk şarkıları söylemek için 11 Mayıs 2018 Cuma günü Lefkoşa Atatürk Stadı’nda saat 19:00’da Cihangir’imiz için kupa için tüm taraftarlarımızı maça bekliyoruz. Birlik olma vaktidir. Tüm Mesarya ve bölge halkını maça davet ediyoruz. Sensiz bir kişi eksiğiz. Hade Mesarya desteğe, tarih yazmaya gel. O kupa Mesarya’ya gelecek. O kupa bu köye gelecek. Başka Cihangir yok. Küçük köyün büyük hikayesini yazmak için “Oyna Abohor”

31 senelik hasretimizi bitiriyoruz

Mağusa Türk Gücü, Cihangir ile oynayacağı final maçını kazanarak, kupayı müzesine götürmeyi hedefleyecek. Mağusa Türk Gücü yönetimi zorlu maç öncesinde taraftarına da tribünlere gelme çağrısında bulunurken, kulübün facebook sayfasından şu açıklamaları yaptı:

“Seninle daha güçlüyüz. Hade Mağusa... Her golde omuz omuza... Maçımıza bekliyoruz. 31 senelik hasretimizi bitiriyoruz. “O kupa Mağusa’ya gelecek.”

Mağusa Türk Gücü taraftarı maç için kalkacak olan taraftar otobüslerinin yer ve saatleri ilerleyen günlerde bildirileceğiz.”