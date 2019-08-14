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Nzonzi Galatasaray’da

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Sarı kırmızılılar, Fransız futbolcunun geçici transferi konusunda Roma ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi

Nzonzi Galatasaray’da
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Galatasaray Kulübü, Fransız futbolcu Steven Nzonzi'nin geçici transferi konusunda Roma Kulübü ve oyuncuyla görüşmelere başlandığını duyurdu.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Steven Nzonzi'nin kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Roma ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Fransız oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi.
2018 yılında Sevilla'dan 26 milyon 600 bin euro karşılığında Roma'ya transfer olan Nzonzi, geçen sezon 30 maçta 1 gol attı, 2 de asist yaptı.

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