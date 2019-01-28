Nurettin’in kaşı yarıldı

K-PET Süper Lig ekiplerinden Cihangir’in tecrübeli futbolcusu Nurettin Gecekuşu’nun Cihangir’in, Hamitköy ile oynadığı Kıbrıs Kupası maçında kaşı yarıldı.

Sakatlıklardan dolayı şanssız bir dönemden geçen Nurettin’in rakibi ile girdiği mücadelede aldığı darbe ile kaşı yarıldı. Nurettin’in ilk yardım tedavisi, sahada görevli sağlık görevlisi tarafından yapılırken, hastaneye götürülen futbolcuya dikiş atıldı.

Nurettin Cihangir’in, Küçük Kaymaklı ile oynanacak olan ikinci devrenin ilk maçında ise forma giyebilecek.