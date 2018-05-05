Normal sezon tamamlandı

2017-2018 sezonu Yenicami’nin şampiyonluğunda tamamlanırken, Yeni Boğaziçi ve Ozanköy takımları K-PET Birinci Lige direk olarak küme düştüler

K-Pet Süper Lig'de 2017-2018 sezonu tamamlanırken, Yenicami ligin şampiyon olarak tamamladı. Yeni Boğaziçi ve Ozanköy takımları direk olarak küme düştüler.

GG morallendi

K-Pet Süper Lig'de play-out oynaması kesinleşen Gençlik Gücü ile rahat konumda bulunan Cihangir, Lefkoşa Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 3-3 sona erdi.

Gençlik Gücü'nün gollerini 63. dakikada Agit, 68. dakikada Ali Akbulut ve 83. dakikada Debola atarken, ilk devreyi Cihangir'in gollerini 2 ve 19. dakikalarda Offor ve 44. dakikada Doğan kaydetti.

Felix, pulyayı avladı

K-Pet Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde Baf Ülkü Yurdu ile Yeniboğaziçi karşı karşıya geldi. Güzelyurt Üner Berkalp Stadı'nda oynanan mücadelenin son anında kalesinde gol gören ve mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrılan Yeniboğaziçi, Ozanköy'den sonra lige veda eden ikinci takım oldu.

Bu zorlu mücadelede Baf Ülkü Yurdu'nun golünü 90+1. dakikada Felix atarken, Yeniboğaziçi'nin golünü 33. dakikada Ramadan kaydetti.

Farklı seri Gençler’e avantaj getirdi

K-Pet Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde Gençler Birliği sahasında konuk ettiği Binatlı'yı 4-0'lık skorla mağlup ederek önemli 3 puanı hanesine yazdırdı.

Gençler Birliği'ne galibiyeti getiren golleri 10 ve 54. dakikada Mehmet Koyuncu, 52 ve 68. dakikalarda Tonbara kaydetti. Bu sonuçla Gençler Birliği play-out'a daha avantajlı duruma geldi.

Ocak paçayı kurtardı

K-Pet Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde Türk Ocağı ile Yenicami karşı karşıya geldi. Şampiyonluğunu önceden ilan eden Yenicami, Türk Ocağı'na 3-1 mağlup oldu.

Türk Ocağı'nın gollerini 44. dakikada Osman (Kendi Kalesine), 73. dakikada James ve 76. dakikada Eneramo kaydetti. Yenicami'nin tek golünü ise 59. dakikada Yunus (Kendi Kalesine) attı. Bu sonuçla Türk Ocağı play-out'a kalmaktan kurtuldu.

Yalova, Felix’e duacı

K-Pet Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde Mağusa Türk Gücü ile Yalova, Mağusa Canbulat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 5-1 ev sahibi Mağusa Türk Gücü'nün üstünlüğünde sonuçlandı.

Mağusa Türk Gücü'ne galibiyeti getiren golleri 3, 41 ve 74. dakikalarda Emre Özsin, 26 ve 66. dakikada Halil Turan kaydetti. Yalova'nın tek golünü ise 77. dakikada Uche attı. Yalova mağlup olmasına rağmen, Yeniboğaziçi'nin deplasmanda Baf Ülkü Yurdu ile 1-1 berabere kalmasıyla play-out'a kaldı.

Lefke, Ozanköy’ü yolcu etti

K-Pet Süper Lig'de son hafta mücadelesinde rahat konumda bulunan Lefke, küme düşmesi geçtiğimiz hafta kesinleşen Ozanköy'ü sahasında ağırladı. Mücadele 7-1 ev sahibi Lefke'nin üstünlüğünde sonuçlandı.

Lefke'ye galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Mehmet Toros, 25 ve 47. dakikada Burak, 52. dakikada Lewis (Kendi Kalesine), 60. dakikada Allen, 73. dakikada Çağrı ve 76. dakikada Rahmi kaydetti. Ozanköy'ün tek golünü ise 89. dakikada Saydam attı.

Duvarcı mağlubiyetle veda etti

K-Pet Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde iki rahat takım Merit Alsancak Yeşilova ile Küçük Kaymaklı karşı karşıya geldi. Mücadele 5-2 ev sahibi Merit Alsancak Yeşilova'nın üstünlüğünde sonuçlandı.

Merit Alsancak Yeşilova'ya galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Billy Mehmet, 35. dakikada LuaLua, 48. dakikada İlyas, 73. dakikada Hasan Piro ve 90. dakikada Cenker kaydetti. K.Kaymaklı'nın gollerini ise 58. dakikada Konan ve 64. dakikada penaltıdan Uğur attı.