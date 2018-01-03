Nizam’dan, sporda şiddet yasası çıkarılmasına destek

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği başkanı Niyazi Nizam, gazetemizde dün yayınlanan haberde Mehmet Özbilgehan’ın gündeme getirdiği sporda şiddet yasası çıkarılmasına destek verdi.

Niyazi Nizam’ın konu ile ilgili açıklamaları şöyle:

“Yıllardır üzerinde çalışma yaptığım “Sporda veya Futbolda Şiddet” yasasının partilerinin programına girmesi bir ilk ve beni umutlandırdı. Sağolasınız Mehmet hocam. Bunların kağıt üzerinde kalmaması ve fiiliyata geçmesi için dernek olarak işbirliğine hazırız. Diğer bazı partilerin de parti programlarında bu konu hakkında faaliyetleri olduğunu biliyorum. Açıklanması dileğiyle.”