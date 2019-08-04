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Nizam ve Tilki, hakemlerle toplantı yaptı

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Nizam ve Tilki, hakemlerle toplantı yaptı
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Serhan KABLAN (KTSYD-Nevşehir)

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği Başkanı Niyazi Nizam, Nevşehir’in Kapadokya bölgesinde gerçekleştirilen kamp kapsamında B, C ve Aday klasmanındaki hakemlerle bir toplantı gerçekleştirdi.

By Cappadocia Hotel’de bulunan toplantı salonunda toplam 19 kişinin katılımıyla yapılan toplantıda, hakemler yaşadıkları sıkıntılar ve gelecekle ilgili beklentiler konusunda başkan Niyazi Nizam ile görüş alışverişinde bulundular.

Tilki, U12 Ligi ile ilgili hakemlerle konuştu

KTFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Savaş Tilki ise önümüzdeki hafta başlayacak olan U12 Ligi ile ilgili hakemlerle değerlendirme yaptı ve onları teşvik edici konuşmalar yaptı.

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