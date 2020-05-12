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Nizam: Hakemler hazırdır

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Niyazi Nizam, “Hakemler kalan 8 haftaya hazırdırlar. Bu süreçte hakem eğitimlerine on line olarak devam ettik. Hakemler bireysel olarak da çalıştılar. Hakem odalarındaki gerekli sağlık ve hijyen koşulları da sağlanmalıdır.” açıklamasını yaptı

Nizam: Hakemler hazırdır

Kıbrıs Türk Futbol hakemler ve Gözlemciler Derneği başkanı Niyazi Nizam, Yenicami kulübü tarafından Osman Dinler moderatörlüğünde düzenlediği canlı yayında açıklamalar yaptı.

Niyazi Nizam'ın açıklamaları şöyle:

“Hakemler kalan 8 haftaya hazırdırlar. Bunun için de MHK üyeleri olarak ben ve Derviş Atakan hakem eğitimlerine on line olarak devam ettik. Hakemler bireysel olarak da çalışmalarını sürdürürler.

Artık bir salgın var. Bu nedenle de hakem odalarındaki gerekli sağlık ve hijyen koşullarını kulüpler sağlasınlar. Hakemlerin görünürlüğü önemlidir. Markalaşma için de bu önemlidir.

Kulüpler şiddete yönelen kişileri içlerinden ayıklamalıdırlar. Sporda şiddet yasası geçirilmelidir. Mevcut yasada ceza müeyyidesi çok azdır.

Futbol seyirci ile güzeldir. Seyirci için de güzel şartlar oluşturulmalıdır. Küfür eden, şiddete yönelenler futbol seyircisinden arındırılır ve güzel oturma şartları oluşturulursa seyirci sayısı artacak bu da markalaşmaya katkı yapacaktır."

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