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Nizam güven tazeledi

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Nizam güven tazeledi
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Niyazi Nizam başkanlığındaki Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği (KTFHGD) dün olağan genel kurul gerçekleştirdi.

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği’nin üyelerine yönelik olarak her yıl Temmuz ayının içinde topladığı “Olağan Genel Kurulu” dün saat 18.00’da KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Faaliyet ve mali raporların oy birliği ile aklandığı genel kurulda KTFHGD başkanı Niyazi Nizam tek başkan adayı olarak girdiği olağan genel kurulda üyelerin oy birliği ile başkanlığa seçildi.

Niyazi Nizam, Derneğin 210 bin TL’lik bir bütçesi olduğunu da genel kurulda üyelerin bilgisine sundu.

Genel kurul sonrasında Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği yönetimi, derneğin Atatürk Stadı'nda bulunan lokalinde üyelerine yönelik döner partisi düzenledi.

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