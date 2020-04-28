Nizam: Devletin stratejik plana ihtiyacı olacak

Niyazi Nizam, “Devletin sporda sürdürülebilir bir yapı oluşturulabilmesi için stratejik planın yer aldığı bir belgeye ihtiyacı olacak açıklamasını yaptı

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler Derneği (KTFHD) başkanı Niyazi Nizam, devletin sporda sürdürülebilir bir yapının oluşturulabilmesi içinstratejik planın yer aldığı bir belgeye ihtiyacı olacağını söyledi.

Niyazi Nizam’ın açıklamaları şöyle:

Sporda tüm paydaşlar (federasyon, birlik ve dernekler vs.) kendi ihtiyaçları doğrultusunda yürüteceği faaliyetleri,devletin ortaya koyduğu strateji belgesi doğrultusunda yürütmektedir.

Fakat ülkemizde bu planlama süreçlerinin yoksunluğu nedeniyle her paydaş kendi ihtiyaçları doğrultusunda faaliyetlerini yürütmektedir. Böylece bağımsız ve bağlantısız birçok faaliyetler ortaya çıkmaktadır.

Aslında, stratejik planlar devlete, devletin elindeki bütçeyi de sürdürülebilir bir yapının oluşturulmasına katkı sağlama bağlamında da harcamasına yardımcı olur. Şura veya çalıştaylarda dile getirdiğim bir konu olan stratejik planın yer aldığı belgeye, özellikle COVİD sonrası oluşacak yapıda daha fazla ihtiyacımız olacağı düşüncesindeyim.

Normalde, mevcut durum bir SWOT çalışmasıyla birlikte önceliklerin belirleneceği bir plan hazırlanması gerekmektedir. Bazen de bu stratejik belge, bir planın (Master Plan) ana parçası da olabilmektedir.