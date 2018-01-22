“Nisan'da şampiyon olacağız”

GAÜ Çetinkaya'nın teknik direktörü Turan Altay, K-PET Süper Lig'de şampiyon olacaklarını açıkladı. Turan Altay, “11 Temmuz'daki sezon açılışımızda dediğim gibi biz şampiyon olacağız. Nisan ayı geldiğinde şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz.” dedi

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Lig şampiyonluk adaylarından GAÜ Çetinkaya'nın teknik direktörü Turan Altay, şampiyon olacaklarını iddia etti.

Maraş'ı eleyerek Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası'nda da tur atlayan Çetinkaya'nın teknik direktörü Turan Altay, ikinci devreye yönelik şu açıklamaları yaptı:

"İkinci devreye iyi hazırlandık. Sakat futbolcularımız da iyileşti. 11 Temmuz'daki sezon açılışımızda dediğim gibi biz şampiyon olacağız. Nisan ayı geldiğinde şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz.

İyi ve tecrübeli futbolcuların olduğu bir takımız. Nasıl şampiyon olunacağını bilen, zor maçların ağırlığını kaldıracak bir takımız. İlk devredeki gibi sakatlık sorunu yaşamazsak, iyi bir ikinci devre geçirip, şampiyon olacağız.

İkinci devreye Ozanköy maçı ile başlayacağız. Ozanköy, 5 önemli futbolcuyu transfer edip, kümede kalmak isteyecek. Saha şartları iyi olmayacak ama biz yine de iyi başlangıç yapmak için maçı kazanmak isteyeceğiz.

Liderin 2 puan gerisindeyiz. Ama ikinci devrenin, ilk 2 maçında 6 puan çıkardığımız takdirde, lider olacağız."