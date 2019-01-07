Nijerya Kartal’ı, Gargacılar’ın kampında

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Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Lig’de ilk yarıyı lider tamamlayan ve şu an devre arası hazırlıkları için Antalya’da kampta bulunan Mağusa Türk Gücü transferde bomba gibi bir ismi takıma kazandırdı. Türkiye BAL’da oynayan Sadık Balarabe, dün akşam MTG’nin kamp yaptığı hotele gelerek sporcu toplantısına katılırken, ayağının tozuyla antremana çıktı.

Sadık Balarabe kimdir?
26 Haziran 1992 Nijerya doğumlu olan Sadık Balarabe, aynı zamanda İngiltere vatandaşlığına da sahip. KKTC vatandaşı bir bayanla evli olması nedeniyle KKTC kimlik kartına sahip olan Sadık Balarabe, ligimizde yerli oyuncu statüsünde oynama şansına sahip.

Antalya'da hazırlıklarını sürdüren Mağusa Türk Gücü yarın Şanlıurfa Belediye Spor ile hazırlık maçı yapacak.

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