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Nihat Bağcıer Stadına da neşter vuruldu

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Nihat Bağcıer Stadına da neşter vuruldu
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Spor Dairesinin sezonun tamamlanması ile birlikte başlattığı stad zeminlerini iyileştirme çalışmaları Süper Ligin yeni ekibi Düzkaya'nın maçlarını oynadığı Çatalköy Nihat Bağcıer Stadında da başlatıldı.

Bu yıl Süper Lige çıkan Düzkaya'nın stadı komple bakıma alındı. İlk olarak son derece kötü olan çim dokusu ilaçlanıp, kurutulacak. Daha sonra kurutulan çim dokusu kaldırılacak.

Bu işlemden sonra 10cm toprak daha alınacak saha enine ve boyuna delinerek toprak havalandırılacak. Sulama sistemi yenilenecek. Zemin kumlanıp ekilecek.

Daha sonraki süreçte tribünlerde de tadilat yapılacak. Spor yazarlarının sağlıklı bir şekilde haber yapabilmesi için basın tribünü ve yayın odaları elden geçirilecek.

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