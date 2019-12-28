Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nda son 16'ya kalanlar belirlendi

Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nda dün ve bugün oynanan karşılaşmalar sonucunda son 16’ya kalan takımlar belirlendi.
Gençler Birliği - Mağusa Türk Gücü 0-3
Cihangir - Ozanköy 6-0
Türk Ocağı - Çanakkale 5-0
Yalova - Binatlı 2-3
Mormenekşe - Lefke 1-4
Lapta - Merit Alsancak Yeşilova 0-4
Küçük Kaymaklı - Yonpaş Dumlupınar 4-1
Gönyeli - Maraş 3-0
Hamitköy - Esentepe 5-2
Bostancı Bağcıl - Doğan Türk Birliği 0-6
Düzkaya – Görneç 3-2
Karşıyaka - Baf Ülkü Yurdu 2-0
Göçmenköy - Girne Halk Evi (0-0) 1-0 (Uzatmada)
Dörtyol - Gençlik Gücü (1-1) 2-3 (Uzatmada)
Mesarya - Çetinkaya (3-3) 4-5 (Uzatmada)