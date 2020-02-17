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Nicosia Group Kıbrıs Kupası programı açıklandı

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Nicosia Group Kıbrıs Kupası programı açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen NicosiaGroup Kıbrıs Kupası'nda çift maç eliminasyon sistemine göre oynanacak çeyrek final maçlarının programı belli oldu. Kupada Çeyrek Final ilk maçları 25 – 26 Şubat’ta (Salı – Çarşamba), rövanş maçları ise 11 Mart’ta oynanacak.

Maç programı şöyle:

25 Şubat Salı, Saat 14:00

Küçük Kaymaklı TSK - Yenicami AK

26 Şubat Çarşamba, Saat 14:00

Mağusa Türk Gücü - Cihangir GSK
Türk Ocağı Limasol - Çetinkaya TSK
Göçmenköy– Doğan Türk Birliği

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