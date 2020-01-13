Nicosia Group Kıbrıs Kupası'nda 2.Tur eşleşmeleri belirlendi

Necati Külahlılar
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Nicosia Group Kıbrıs Kupası'nda 2.Tur eşleşmeleri belli oldu. 5 Şubat 2020 Çarşamba günü oynanacak 2.tur maçları tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak.
Eşleşmeler şöyle;
Binatlı YSK - Mağusa Türk Gücü
Gönyeli SK - Küçük Kaymaklı TSK
Yenicami AK - Merit Alsancak Yeşilova SK
Çetinkaya TSK - Lefke TSK
Doğan Türk Birliği - Hamitköy ŞHSK
Karşıyaka ASK - Türk Ocağı Limasol
Cihangir GSK - Gençlik Gücü TSK
Düzkaya KOSK - Göçmenköy İYSK