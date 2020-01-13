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Nicosia Group Kıbrıs Kupası'nda 2.Tur eşleşmeleri belirlendi

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Nicosia Group Kıbrıs Kupası'nda 2.Tur eşleşmeleri belirlendi

Necati Külahlılar

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Nicosia Group Kıbrıs Kupası'nda 2.Tur eşleşmeleri belli oldu. 5 Şubat 2020 Çarşamba günü oynanacak 2.tur maçları tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak.

Eşleşmeler şöyle;

Binatlı YSK - Mağusa Türk Gücü

Gönyeli SK - Küçük Kaymaklı TSK

Yenicami AK - Merit Alsancak Yeşilova SK

Çetinkaya TSK - Lefke TSK

Doğan Türk Birliği - Hamitköy ŞHSK

Karşıyaka ASK - Türk Ocağı Limasol

Cihangir GSK - Gençlik Gücü TSK

Düzkaya KOSK - Göçmenköy İYSK

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