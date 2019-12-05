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Nicosia Group Kıbrıs Kupası ilk tur kuraları çekildi

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Nicosia Group Kıbrıs Kupası ilk tur kuraları çekildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nda 1.Tur kura çekimi az önce gerçekleştirildi.

KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen kura çekilişi saat 14.00’te başladı. Kura çekimine K-Pet Süper Lig ekipleri seri başı olarak katıldı.

Kupada ilk tur karşılaşmaları 28 Aralık'ta oynanacak.

Cihangir - Ozanköy

TOL - Çanakkale

Karşıyaka - BÜY

Yalova - Binatlı

Düzkaya - Görneç

Yenicami - Doğancı

Dörtyol - GG

Lapta - Yeşilova

Gönyeli - Maraş

Hamitköy - Esentepe

Mormenekşe - Lefke

Bağcıl - DTB

Göçmenköy - GHE

Kaymaklı - Dumlupınar

Mesarya - Çetinkaya

Gençler Birliği- MTG

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