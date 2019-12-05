Nicosia Group Kıbrıs Kupası ilk tur kuraları çekildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nda 1.Tur kura çekimi az önce gerçekleştirildi.
KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen kura çekilişi saat 14.00’te başladı. Kura çekimine K-Pet Süper Lig ekipleri seri başı olarak katıldı.
Kupada ilk tur karşılaşmaları 28 Aralık'ta oynanacak.
Cihangir - Ozanköy
TOL - Çanakkale
Karşıyaka - BÜY
Yalova - Binatlı
Düzkaya - Görneç
Yenicami - Doğancı
Dörtyol - GG
Lapta - Yeşilova
Gönyeli - Maraş
Hamitköy - Esentepe
Mormenekşe - Lefke
Bağcıl - DTB
Göçmenköy - GHE
Kaymaklı - Dumlupınar
Mesarya - Çetinkaya
Gençler Birliği- MTG