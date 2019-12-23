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Neval evine dönüyor

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Neval evine dönüyor

Necati KÜLAHLILAR

BTM Birinci Ligin yeni ekibi Dikmen Gücü, ilk sezonunda başarılı bir devre geçirirken ara transfer döneminde kadrosunu takviye etmeyi hedefliyor.

Geçtiğimiz sezon takımın şampiyonluğuna büyük katkı koyan Neval Esengül ile prensipte anlaşan Dikmen Gücü, futbolcunun ilk devrede forma giydiği Göçmenköy ile masaya oturacak. Sezonun ilk devresinin son bölümünde forma giymeyen Neval’ı antrenör Erman Çelik de özellikle kadrosuna katmak istiyor.Neval Esengül ile Gençler Birliği de ilgileniyor.

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