banner107
Akinfeev kalesinde devleşti, Rusya çeyrek finale yükseldi
Akinfeev kalesinde devleşti, Rusya çeyrek finale yükseldi
24 0
Sertoğlu'nun istifası kabul edilmedi
Sertoğlu'nun istifası kabul edilmedi
61 0
Bosna Hersek'in “Saklı Cenneti” Prokosko
Bosna Hersek'in “Saklı Cenneti” Prokosko
44 0
Opel, Yeni Combo'yu tanıttı
Opel, Yeni Combo'yu tanıttı
67 0
Sivri sezonu, Galatasaray A takımı ile açtı
Sivri sezonu, Galatasaray A takımı ile açtı
143 0
Kazdağları
Kazdağları
121 0
Kütahya’ya GG damgası
Kütahya’ya GG damgası
99 0
Trajedilerden Önceki Fotoğraflar
Trajedilerden Önceki Fotoğraflar
87 0
banner82
banner147

Neşe devam ediyor, ama...

banner27

Neşe devam ediyor, ama...
banner137

Niyazi ERGÜLEN

K-PET Süper Lig kulüplerinden Binatlı'da gerçekleştirilen olağan genel kurulda başkan adayı çıkmamış ve genel kurul ertelenmişti.

Pazartesi günü başkan adayı bulmak için çalışma başlatacak olan komitenin başkan adayı bulamaması halinde ise başkan Orsel Neşe sorumluluk üstlenecek.

Orsel Neşe, kulübe başkan adayı bulunana kadar, 31 Temmuz tarihine kadar yönetimi ile birlikte sorumluluk üstlenip, hem yapılması gereken transferleri yapacak hem de takımın yeni sezon hazırlıklarına başlamasını sağlayacak.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.