Neşe devam ediyor, ama...

Niyazi ERGÜLEN

K-PET Süper Lig kulüplerinden Binatlı'da gerçekleştirilen olağan genel kurulda başkan adayı çıkmamış ve genel kurul ertelenmişti.

Pazartesi günü başkan adayı bulmak için çalışma başlatacak olan komitenin başkan adayı bulamaması halinde ise başkan Orsel Neşe sorumluluk üstlenecek.

Orsel Neşe, kulübe başkan adayı bulunana kadar, 31 Temmuz tarihine kadar yönetimi ile birlikte sorumluluk üstlenip, hem yapılması gereken transferleri yapacak hem de takımın yeni sezon hazırlıklarına başlamasını sağlayacak.