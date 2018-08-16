Negredo'dan 90'da hayat öpücüğü

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Avusturya temsilcisi LASK Linz ile karşı karşıya geldi.
İlk maçı evinde 1-0 kazanan temsilcimiz, Linzer Stadı'nda oynanan mücadeleyi 2-1 kaybetmesine rağmen bir üst tura yükseldi.
Avusturya temsilcisinin gollerini 42'inci dakikada Victor, 68'de Frieser attı.
Beşiktaş'a play-off turunu getiren golü ise 90'ıncı dakikada Negredo kaydetti.
Beşiktaş'ın play-off turundaki rakibi, şu sıralarda oynanan Nordsjaelland (Danimarka)-Partizan (Sırbistan) maçında tur atlayacak takım olacak.
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Beşiktaş, deplasmanda Avusturya'nın LASK Linz takımı karşısında ilk yarıyı 1-0 geride tamamladı.
21. dakikada ceza sahasının sağ çaprazında topu alan Jeremain Lens'in şutunda meşin yuvarlak auta gitti.
42. dakikada LASK Linz öne geçti. Oğuzhan Özyakup'un orta sahada kaybettiği top sonrasında ev sahibi ekip hızlı atak geliştirdi. Tetteh ceza sahası dışından ara pasıyla topu Victor'a gönderdi. Savunmada Roco'dan sıyrılan Victor'un uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0
45. dakikada ceza sahasında topla buluşan Holland, kaleci Tolga Zengin ile karşı karşıya kaldı. Holland'ın yerden köşeye vuruşunda top az farkla auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı LASK Linz'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
2. Devre
50. dakikada Linz savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza yayı üzerinde buluşan Tolgay’ın şutu farklı şekilde auta çıktı.
68. dakikada ceza sahası sağ kanattan Tetteh’in şutunda kaleci Tolga’dan dönen topu Frieser ağlara gönderdi. 2-0
90. dakikada sol kanattan Caner’in ortasında ceza sahası içinde Pepe’nin indirdiği topa Negredo’nun şutu filelerle buluştu. 2-1