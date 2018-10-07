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Nefes kesen maçta kazanan yok

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8 golün atıldığı bir de kırmızı kartın çıktığı maçta Evkur Yeni Malatyaspor ile Demir Grup Sivasspor 4-4 berabere kaldı. Maçın 74. dakikasında Demir Grup Sivasspor Muhammet Demir'in kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı

Nefes kesen maçta kazanan yok
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Süper Lig'in 8. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. İlk yarısı 3-1 Demir Grup Sivasspor'un üstünlüğ ile sona eren maç 4-4 berabere sona erdi.

Evkur Yeni Malatyaspor'un golleri 11. dakikada Mina, 67. dakikada Mitchell Donald, 77. dakikada Adem Büyük ve 80. dakikada Eren Tozlu'dan geldi. Konuk takım Demir Grup Sivasspor'un gollerini 17' Sadık Çiftpınar (KK), 21' ve 24' Robinho ve 75. dakikada Hakan Arslan kaydetti.

Karşılaşmanın 52. dakikasında Demir Grup Sivasspor'da Douglas kırmızı kart gördü. Maçın 74. dakikasında Demir Grup Sivasspor Muhammet Demir'in kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu sonuçla Evkur Yeni Malatyaspor 12, Demir Grup Sivasspor ise 9 puana yükseldi.

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