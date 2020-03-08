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Nefes kesen maçta kazanan çıkmadı

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Süper Lig'in 25. haftasında ligin zirvesini yakından ilgilendiren maçta Demir Grup Sivasspor evinde Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı

Nefes kesen maçta kazanan çıkmadı

Süper Lig'in 25. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan ve son dakikaları nefes kesen mücadele 2-2 eşitlikle tamamlandı.

Galatasaray'ın 8 maçlık galibiyet serisi Sivas'ta son buldu.

Sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray, 3-2'lik skorla kazanmıştı.

GOL 7. dakikada Sivasspor öne geçti. Soldan Fatih Aksoy'un ceza alanına gönderdiği topu, kale alanındaki Hakan Arslan diziyle vurarak filelere gönderdi: 1-0

GOL 14. dakikada Galatasaray skoru eşitledi. Ömer Bayram'ın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta arka direğe hareketlenen Feghouli, topu altıpastaki müsait durumdaki Falcao'ya aktardı. Falcao, meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek skoru 1-1'e getirdi.

32. dakikada Feghouli'nin kaleyi karşıdan gören pozisyonda ceza alanı dışından etkili şutunda kaleci Samassa, meşin yuvarlağı güçlükle çıkardı.

GOL 37. dakikada Galatasaray öne geçti. Donk'un sağdan ceza alanına ortasında altıpasta iyi yükselen Falcao, topu kafayla Feghouli'ye indirdi. Bu futbolcunun kale alanından yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. 

GOL 59. dakikada Sivasspor beraberliği yakaladı. Mert Hakan Yandaş'ın sağdan kullandığı kornerde ceza alanında Seri ile Fernando arasındaki ikili mücadeleyi VAR'dan inceleyen karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan, penaltı noktasını gösterdi. Emre Kılınç'ın kullandığı penaltıda kaleci Muslera, topu çıkarmayı başardı. Meşin yuvarlağı yeniden önünde bulan Emre Kılınç, topu filelere gönderdi: 2-2

88. dakikada Feghouli'nin sağdan ortasında ceza alanında yükselen Falcao, kale önünde topa dokunamayınca önemli bir gol fırsatını değerlendiremedi.

Maç, 2-2 sona erdi.

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