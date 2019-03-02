Nefes kesen maçta Fenerbahçe sevindi

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, büyük heyecana sahne olan maçta Çaykur Rizespor'u 3-2 yendi. Konuk ekip mücadeleyi 10 kişi tamamladı

Stat: Ülker

Hakemler: Halil Umut Meler, Ceyhun Sesigüzel, İbrahim Çağlar Uyarcan

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Isla, Serdar Aziz, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Tolgay Arslan, Moses (Dk. 90 Eljif Elmas), Zajc (Dk. 58 Ayew), Valbuena (Dk. 68 Mehmet Ekici), Soldado

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Abarhoun, Awaziem, Melnjak, Abdullah Durak, Azubuike (Dk. 85 Musa Çağıran), Umar (Dk. 73 Segovia), Boldrin, Nakoulma (Dk. 46 Saadane), Vedat Muriç

Goller: Dk. 4 ve 55 Melnjak (Çaykur Rizespor), Dk. 22 Serdar Aziz, Dk. 40 Soldado, Dk. 84 Moses (Penaltıdan) (Fenerbahçe)

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor karşısına Beşiktaş derbisindeki müthiş geri dönüşün morali ile çıkan Fenerbahçe, 3 haftalık galibiyet hasretine son verdi. Sarı-lacivertli ekip, gol düelosuna sahne olan maçta Karadeniz temsilcisini 3-2 mağlup etti. Çaykur Rizespor'da Moroziuk 42. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Ülker Stadı'nda oynanan maçta gol erken geldi. Konuk Çaykur Rizespor 4. dakikada Melnjak'ın golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe Serdar Aziz ile 22. dakikada eşitliği yakaladı: 1-1 Böylece Serdar Aziz, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı.

Sarı-lacivertli ekip, 40. dakikada Soldado'nun golüyle 2-1 öne geçti. Çaykur Rizespor'da Moroziuk 42. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görndü ve takımını 10 kişi bıraktı. Mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Konuk ekipte Melnjak 55'te bir kez daha sahneye çıktı: 2-2

Fenerbahçe, Moses'in 84. dakikada penaltıdan attığı golle yeniden öne geçti: 3-2

Kalan sürede başka gol olmadı ve Fenerbahçe 3 puanı hanesine yazan taraf oldu.

Süper Lig'de geçen hafta ilk yarısını 3-0 kaybettiği Beşiktaş derbisinden 3-3'lük sonuçla ayrılarak moral kazanan sarı-lacivertliler, 3 haftalık galibiyet hasretine Rize karşısında son verdi.