Hasan Sertoğlu, “İlla ki oynatacağız diye bir düşüncemiz yoktur ama ülke normal seyrindeyse neden oynamayalım?” açıklamasını yaptı

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kuruluspor faaliyetlerini de 15 Mayıs’a kadar yasaklanmıştı. Bu nedenle K-PET Ligleri ile ilgili belirsizlik devam ederken, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu da soruna çözüm bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu, katıldığı programda yaptığı açıklamada “İlla ki oynatacağız diye bir düşüncemiz yokturama ülke normal seyrindeyse neden oynamayalım?” ifadelerini kullandı.

Hasan Sertoğlu açıklamaları şöyle:

“Sağlık, sağlıkçıların işidir. Sağlıksız bir ortam varsa Bakanlar Kurulu bize oynatamazsınız derse biz de oynatmayacağız. Çünkü illa ki oynatacağız diye bir düşüncemiz yoktur.

Ama Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu olarak bizim görevimiz, ülkede futbol oynatmak, spor yaptırmaktır. Günlerdir vakanın çıkmadığı ortamda, hastalık yoksa, ülke normal seyrindeyse neden oynamayalım? Bir şey yoksa oynayalım ve 8 haftamızı tamamlayalım. Ama hükümet edenler, sağlıkla uğraşanlar bize imkânlarımız kısıtlıdır, sağlık açısından sorun vardır derlerse, oynatmayız.

Bizim düşüncemiz Hollanda ve Fransa alternatiflerini şu anda kabul etmiyoruz. Çünkü adil değildir. Adil olan 8 maç oynanabilecekse, oynanmasıdır. Kitler konusunda sıkıntı yoktur. Antrenmanlar ve maçlar başlayacağında testler yapılacaktır.