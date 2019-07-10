Necati serbest

Deneyimli hücum futbolcusu Necati Yıldırım, Hamitköy'de bulunan bonservisini başkan Evren Mannaş'ın da jestiyle aldı.

Aynı zamanda Haspolat Spor Kulübü başkanı da olan Necati Yıldırım, geçtiğimiz sezon formasını giydiği Değirmenlik'te sakatlanmasına rağmen, özveriyle forma giymişti.

Necati Yıldırım, Değirmenlik yönetiminin sakatlanması sonrasında sadece MR'ını çektirdiğini daha sonra kimsenin kendisiyle ilgilenmediğini söylerken, Eylül ayında kendi imkanları ile ameliyat olacağını açıkladı.

Anlaşacağı bir takıma transfer olmak istediğini açıklayan Necati Yıldırım, ameliyat sonrasında kısa süre içerisinde sahalarda olacağına vurgu yaptı.