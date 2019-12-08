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Ne İsa'ya yaradı; ne de Musa'ya

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Ne İsa'ya yaradı; ne de Musa'ya

K-PET Birinci Ligde oynanan önemli maçta, Ozanköy ile Esentepe, Mustafa Özkayım Stadında karşılaştılar.

Tufan Çerçioğlu'nun yönettiği maç oldukça düşük tempoda geçerken, gol pozisyonu açısından da kısır geçti.

Dengeli geçen maçın ilk devresinde Ozanköy, Mevlüt'ün köşe vuruşunda Okan kafa ile golü atarken ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi. İkinci devrede Esentepe daha etkili oynarken, Eray Ergin'in golüyle skoraa denge gelirken, maç 1-1 sona erdi.

Ozanköy 9 puana ulaşmasına rağmen, düşme hattında kalırken, Esentepe 15 puana çıkıp, play out hattında kaldı.

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