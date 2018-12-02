Ne Gençler’e, ne Ocak’a yaradı

Ligin dibine demir atan Gençler Birliği ile üst sıraları hedefleyen Türk Ocağı’nın mücadelesinde karşılıklı atılan gollerle maç 1-1 eşitlikle tamamlanırken, nagalip Gençler Birliği’nin galibiyet hasreti devam etti

Stat: İskele Cumhuriyet Stadı

Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Emre Çevikdal, Yusuf Bakar, Evren Kandemir

Gençler Birliği:Ali Aydemir, Ahmet Kara (Ahmet Aygörmez), Kadir Erol, Sinan Öğüt, Hasan Sarıoğlu, Martins, Elvis, Tacettin Köse(Hasan Celil), Cenker Yazar, İbrahim Köse, Kevin

Türk Ocağı: İrfan Özbay, İsmet Düzce (Dk.20 Ahmet Can Tokmak),Turgut Kaan Çoban, Mustafa Avcı, Ali Özbahar, Yakubu Malik, Remzi Betmezoğlu, Mehmet Uçar,Tonbara (Dk.60 Ahmet Saygı), Doğukan Altuntaş, Akande(Yusuf Özbahar)

Goller:Dk.51 İbrahim Köse (G. Birliği), Dk. 63 Pen. Akande (TOL)

K.Kart: Dk. 90 Malik (Çift sarı)(TOL)

İbrahim DALOĞLU

K-Pet Süper Lig’de iki farklı hedefi olan takımın İskele Cumhuriyet Stadı’ndaki mücadelesinden galip çıkmadı.

Oldukça vasat bir oyunun olduğu Gençler Birliği ile Türk Ocağı arasındaki karşılaşmada ev sahibi Gençler Birliği’nin haftalardır alamadığı galibiyeti almak için Türk Ocağı’nın ise üst sıralarda kalabilmek için galibiyet hedeflediği mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı. Gençler Birliği 50. dakikada İbrahim Köse’nin kafa golüyle öne geçmesine karşın 63. dakikada büyük itirazlara neden olan penaltı sonrasında Akande’nin attığı penaltı golüyle mücadele 1-1 bitti.

Karşılaşma iki takımın kontrollü oyunu ile başlarken bol bol pas hatası ve top kayıpları nedeniyle uzunca bir süre pozisyonsuz sürdü.

Dk.45+2:Türk Ocağı atağında Malik'in ara pasında Remzi sol çaprazdan ceza sahasına girdi vuruşunda kaleci Ali topu kornere çeldi.

Dk.45+5: Gençler Birliği’nin hızlı gelişen atağında Tacettin'in ara pasında İbrahim Köse sol çaprazdan vurdu bu kez de Ocak kalecisi İrfan gole izin vermedi.

İkinci yarıya iki takım da daha istekli başlarken golü Gençler Birliği buldu.

Dk. 48 Türk Ocağı’nın orta sahanın solundan kullandığı serbest atışta ceza alanı içinde müsait pozisyonda iyi yükselen Turgut Kaan’ın kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

Dk.51 Sol kanattan Kadir Erol’un ortasında arka direkte İbrahim Köse kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi.1-0

Dk. 62 Türk Ocağı’nın sol kanattan gelişen atağında Gençler Birliği ceza sahası içine yapılan ortada topa uçarak dokunan Akande’nin vuruşu az farkla auta gitti. Ancak, hakem Hüseyin Eyyüpler kısa bir bekleyişten sonra penaltı noktasını gösterdi. Gençler Birliği oyuncularının itirazlarına rağmen hakem penaltıyı verdi. Penaltı atışını kullanan Akande topu sol köşeden ağlara gönderdi. 1-1.

Dk. 78 Türk Ocağı’nın sağ kanattan kullandığı kornerde iyi yükselen Turgut Kaan’ın kafa vuruşunda top kaleci Ali’de kaldı.

Dk. 90 Sol kanattan gelişen Gençler Birliği atağında Kadir Erol’un pasında topla buluşan İbrahim Köse’nin Ocak ceza alanına yaptığı ortada arkada boşta kalan Martins’in kafa vuruşunda top kaleci İrfan’ın kucağına gitti.

Geriye kalan dakikalarda başka pozisyon olmayınca maç 1-1 tamamlandı.